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Мальта больше не беспристрастный посредник, заявил посол - РИА Новости, 19.07.2025
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08:07 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/malta-2030104180.html
Мальта больше не беспристрастный посредник, заявил посол
Мальта больше не беспристрастный посредник, заявил посол - РИА Новости, 19.07.2025
Мальта больше не беспристрастный посредник, заявил посол
Мальта к настоящему моменту утратила былую беспристрастность, которая требуется от страны для принятия таких переговоров, как диалог между Москвой и Вашингтоном РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T08:07:00+03:00
2025-07-19T08:07:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мальта к настоящему моменту утратила былую беспристрастность, которая требуется от страны для принятия таких переговоров, как диалог между Москвой и Вашингтоном или переговоры по Украине, высказал мнение в интервью РИА Новости посол России в островном государстве Андрей Лопухов.В разговоре с агентством он напомнил, что островное государство уже выступало "мостом" между крупными политическими игроками. Однако, указал дипломат, для роли посредника в настоящем недостаточно прошлого опыта и удачного географического расположения. В первую очередь требуются репутация и доверие."Мальта, увы, утратила ту беспристрастность, которую продемонстрировала в 1989 году (при проведении встречи генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша-старшего - ред.)", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, можно ли рассматривать Мальту как потенциальную площадку для контактов РФ и США или переговоров по Украине.По его словам, Валлетта голосует за все антироссийские инициативы в рамках Евросоюза и ориентирует свой внешнеполитический курс на брюссельскую антироссийскую повестку."Да, подчас мы слышим от мальтийской стороны заявления о "готовности быть честными брокерами". Но ведь одними словами дело не делается. Чтобы быть посредником, нужно сохранять равноудаленность по отношению к позициям договаривающихся сторон. Пока этого, к сожалению, не наблюдается", - добавил собеседник агентства.В субботу, 19 июля, отмечается 58-летие установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой.
https://ria.ru/20250718/kreml-2029916912.html
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в мире, мальта, россия, украина, джордж буш (младший), михаил горбачев, кпсс
В мире, Мальта, Россия, Украина, Джордж Буш (младший), Михаил Горбачев, КПСС
Мальта больше не беспристрастный посредник, заявил посол

Лопухов: Мальта утратила беспристрастность, которая требуется от посредника

CC BY-SA 2.0 / dr_zoidberg / VallettaСтолица Мальты Валлетта
Столица Мальты Валлетта - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
CC BY-SA 2.0 / dr_zoidberg / Valletta
Столица Мальты Валлетта. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мальта к настоящему моменту утратила былую беспристрастность, которая требуется от страны для принятия таких переговоров, как диалог между Москвой и Вашингтоном или переговоры по Украине, высказал мнение в интервью РИА Новости посол России в островном государстве Андрей Лопухов.
В разговоре с агентством он напомнил, что островное государство уже выступало "мостом" между крупными политическими игроками. Однако, указал дипломат, для роли посредника в настоящем недостаточно прошлого опыта и удачного географического расположения. В первую очередь требуются репутация и доверие.
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"Мальта, увы, утратила ту беспристрастность, которую продемонстрировала в 1989 году (при проведении встречи генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша-старшего - ред.)", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, можно ли рассматривать Мальту как потенциальную площадку для контактов РФ и США или переговоров по Украине.
По его словам, Валлетта голосует за все антироссийские инициативы в рамках Евросоюза и ориентирует свой внешнеполитический курс на брюссельскую антироссийскую повестку.
"Да, подчас мы слышим от мальтийской стороны заявления о "готовности быть честными брокерами". Но ведь одними словами дело не делается. Чтобы быть посредником, нужно сохранять равноудаленность по отношению к позициям договаривающихся сторон. Пока этого, к сожалению, не наблюдается", - добавил собеседник агентства.
В субботу, 19 июля, отмечается 58-летие установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой.
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В миреМальтаРоссияУкраинаДжордж Буш (младший)Михаил ГорбачевКПСС
 
 
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