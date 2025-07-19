https://ria.ru/20250719/malta-2030104180.html

Мальта больше не беспристрастный посредник, заявил посол

Мальта больше не беспристрастный посредник, заявил посол - РИА Новости, 19.07.2025

Мальта больше не беспристрастный посредник, заявил посол

Мальта к настоящему моменту утратила былую беспристрастность, которая требуется от страны для принятия таких переговоров, как диалог между Москвой и Вашингтоном РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T08:07:00+03:00

2025-07-19T08:07:00+03:00

2025-07-19T08:07:00+03:00

в мире

мальта

россия

украина

джордж буш (младший)

михаил горбачев

кпсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149702/77/1497027739_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_50b674951a0cd9e06c34bd92116dcd06.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мальта к настоящему моменту утратила былую беспристрастность, которая требуется от страны для принятия таких переговоров, как диалог между Москвой и Вашингтоном или переговоры по Украине, высказал мнение в интервью РИА Новости посол России в островном государстве Андрей Лопухов.В разговоре с агентством он напомнил, что островное государство уже выступало "мостом" между крупными политическими игроками. Однако, указал дипломат, для роли посредника в настоящем недостаточно прошлого опыта и удачного географического расположения. В первую очередь требуются репутация и доверие."Мальта, увы, утратила ту беспристрастность, которую продемонстрировала в 1989 году (при проведении встречи генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша-старшего - ред.)", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, можно ли рассматривать Мальту как потенциальную площадку для контактов РФ и США или переговоров по Украине.По его словам, Валлетта голосует за все антироссийские инициативы в рамках Евросоюза и ориентирует свой внешнеполитический курс на брюссельскую антироссийскую повестку."Да, подчас мы слышим от мальтийской стороны заявления о "готовности быть честными брокерами". Но ведь одними словами дело не делается. Чтобы быть посредником, нужно сохранять равноудаленность по отношению к позициям договаривающихся сторон. Пока этого, к сожалению, не наблюдается", - добавил собеседник агентства.В субботу, 19 июля, отмечается 58-летие установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой.

https://ria.ru/20250718/kreml-2029916912.html

https://ria.ru/20250718/zelenskij-2029898075.html

мальта

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мальта, россия, украина, джордж буш (младший), михаил горбачев, кпсс