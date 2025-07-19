https://ria.ru/20250719/makhachkala-2030090647.html

Двое детей избили и подожгли котенка в Махачкале

Двое детей избили и подожгли котенка в Махачкале - РИА Новости, 19.07.2025

Двое детей избили и подожгли котенка в Махачкале

Два брата-подростка в Махачкале поиздевались на беспризорным котенком в подъезде многоквартирного дома, а затем облили животное ацетоном и подожгли его,... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T02:06:00+03:00

2025-07-19T02:06:00+03:00

2025-07-19T02:06:00+03:00

происшествия

махачкала

республика дагестан

турция

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МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. Два брата-подростка в Махачкале поиздевались на беспризорным котенком в подъезде многоквартирного дома, а затем облили животное ацетоном и подожгли его, сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева. "В Махачкале в подъезде одного из многоэтажных домов по улице Азиза Алиева двое детей 12 и 13 лет, проживающих там же, затащив беспризорного котенка внутрь, били его и долго издевались над животным. После чего, найдя на улице бутылку ацетона, облили им котенка и подожгли. На визг животного и запах гари вышли соседи, шокированные случившимся, они обратились в полицию", - написала Гариева в своем Telegram-канале. Детей вместе с тетей, с которой они проживали, доставили в отдел полиции для разбирательства. По версии близких, отца у мальчиков нет, а где находится мать - неизвестно. Она по доверенности поручила старшей сестре опеку над детьми и уехала, оборвав все связи. Есть информация, что мать находится в Турции, но это лишь предположение, добавила Гариева. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних изъяли детей и поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. У полиции есть основания полагать, что это далеко не первый случай их жестокого обращения с животными - эта информация требует проверки, отметила руководитель пресс-службы МВД республики. "Полицейским Дагестана еще предстоит разобраться с ситуацией и решить дальнейшую судьбу детей, оставшихся без родителей и без должного внимания", - добавила Гариева.

https://ria.ru/20250715/zelenograd-2029201466.html

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махачкала

республика дагестан

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происшествия, махачкала, республика дагестан, турция