https://ria.ru/20250719/lopukhov-2029970571.html

Андрей Лопухов: отношения России и Мальты на исторически низком уровне

Андрей Лопухов: отношения России и Мальты на исторически низком уровне - РИА Новости, 19.07.2025

Андрей Лопухов: отношения России и Мальты на исторически низком уровне

Мальта утратила беспристрастность, которая требуется от потенциальной площадки для переговоров, в том числе между Москвой и Вашингтоном или по Украине, считает... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T10:00:00+03:00

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Мальта утратила беспристрастность, которая требуется от потенциальной площадки для переговоров, в том числе между Москвой и Вашингтоном или по Украине, считает чрезвычайный и полномочный посол РФ в островном государстве Андрей Лопухов. В интервью РИА Новости по случаю 58-летия установления российско-мальтийских дипломатических отношений он оценил интерес традиционно нейтральной Валлетты ко вступлению в НАТО, рассказал о рекордном падении объема товарооборота Мальты и России, а также выразил уверенность в будущем восстановлении диалога между странами благодаря человеческим связям.– Андрей Георгиевич, как бы вы оценили сегодняшнее состояние отношений России с Мальтой на межгосударственном уровне? Можно сказать, что они находятся на самой низкой точке за всю историю?– Действительно, наши межгосударственные отношения переживают сейчас не лучшие времена. Без преувеличения можно сказать, что они находятся на минимальном уровне за все десятилетия своего существования. К сожалению, Мальта, следуя курсу Евросоюза, присоединилась к антироссийским санкциям, а за последние три года поддержала практически все ограничительные меры и резолюции, продвигаемые Брюсселем. Однако при этом мы не теряем надежду на лучшее, поскольку между Россией и Мальтой всегда было больше точек соприкосновения, чем причин для отчуждения.Мы убеждены, что насчитывающая не один век история взаимодействия наших народов, насыщенная яркими событиями, дружескими контактами и взаимным уважением, не может быть предана забвению по чьей-то установке извне. Люди помнят. Люди отличают истину от пропаганды. Мы продолжаем работать с мальтийским обществом, с академическими и культурными кругами, с молодежью. Уверен: когда взбиваемая нашими недругами пыль вокруг сегодняшнего геополитического конфликта уляжется, основой для восстановления диалога станут именно человеческие связи.– В 2024 году мальтийские власти аннулировали визу, выданную официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой. Как это отразилось на российско-мальтийских отношениях? Донесла ли мальтийская сторона мотивы такого шага?– Ситуация, безусловно, вызвала недоумение. Сначала визу официальному представителю МИД России выдали, как это и должно быть при организации международных мероприятий. А затем – в последний момент – ее аннулировали, и, очевидно, под внешним давлением. Внятных объяснений мальтийская сторона не представила, ограничившись ссылкой на "независящие от них обстоятельства", однако об истинной подоплеке догадаться было нетрудно. Такой шаг, безусловно, создал ненужный негативный фон накануне важного заседания СМИД (Совета министров иностранных дел – ред.) ОБСЕ, которое Мальта принимала в качестве временно председательствующей в организации стороны. Однако это никак не повлияло на решительный настрой российской делегации, глава которой, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в условиях искусственно созданного давления развернуто и аргументированно изложил перед собравшимися министрами позицию России по всем ключевым вопросам европейской и глобальной повестки дня.Что до инцидента с визой, то для нас неожиданностью он не стал – к сожалению, в общении со странами Запада мы уже привыкли к их двойным стандартам. Но он стал еще одним тревожным сигналом, который не способствовал ни авторитету Мальты как "нейтральной" площадки, ни нашим двусторонним отношениям.– Мальта – одно из немногочисленных государств Евросоюза, не входящих в НАТО. Есть ли риск, что Валлетта может изменить этот статус?– Конституционно Мальта является нейтральным государством, и этот статус традиционно поддерживается абсолютным большинством населения. По нашим наблюдениям, пока Валлетта стремления к членству в НАТО не проявляет.Да, как член ЕС, Мальта участвует в выработке общей политики Брюсселя, в том числе по таким позициям, как "оборона и безопасность", но делает это с рядом оговорок. Что касается Украины, то Валлетта ограничивается исключительно гуманитарной поддержкой, отказавшись от поставок вооружений, даже символических. Это вполне соответствует положениям основополагающего закона страны.Конечно же, пропагандистские усилия тех, кто желает запугать мир "российской угрозой", ощущаются и на Мальте. Но есть все основания надеяться, что мальтийское общество сохранит трезвость мышления и не позволит втянуть себя в военные блоки или конфронтационные сценарии.– Почти 36 лет назад на Мальте прошел исторический советско-американский саммит. Рассматриваете ли вы страну как возможную площадку для будущих переговоров России и США или, возможно, по Украине?– Мальта не раз выступала в качестве "моста" между крупными политическими игроками. Но наличия подобного опыта в прошлом в наши дни для роли посредника недостаточно. Быть площадкой для серьезных переговоров – это не только вопрос географии. Это прежде всего вопрос репутации и доверия. Сегодня Мальта, увы, утратила ту беспристрастность, которую продемонстрировала в 1989 году (при проведении там саммита генсекретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша-старшего). Страна голосует за все антироссийские инициативы в ЕС и в международных организациях, и внешняя политика Валлетты идеологически ориентирована на антироссийскую повестку Брюсселя. Да, подчас мы слышим от мальтийской стороны заявления о "готовности быть честными брокерами". Но ведь одними словами дело не делается. Чтобы быть посредником, нужно сохранять равноудаленность по отношению к позициям договаривающихся сторон. Пока этого, к сожалению, не наблюдается.– После начала СВО объемы торговли между Россией и Мальтой резко упали. Есть ли еще какие-либо деловые связи? Заинтересован ли бизнес в восстановлении сотрудничества?– В настоящее время торгово-экономические отношения России с Мальтой можно назвать замороженными. Объем товарооборота в 2024 году, по данным мальтийского национального бюро статистики, составил всего 132 тысячи евро – это абсолютный минимум. Для сравнения: в 2017-2019 годах этот показатель стабильно превышал 200 миллионов евро в год. Потенциал, как видим, был серьезный.Тем не менее, есть и положительные примеры. Один из них – успешно работающие в Санкт-Петербурге гостиничный комплекс "Коринтия" и торговый центр "Невский Плаза". Это крупный инвестиционный проект мальтийской компании, вложившей в российскую экономику более 100 миллионов евро. Причем, несмотря на санкции, ни о каком сворачивании бизнеса речь не идет. И это показатель. Здравый деловой подход сильнее политической истерики. Мы уверены, что в долгосрочной перспективе бизнес найдет путь к восстановлению контактов, и Мальта – не исключение.– До пандемии российский туризм на Мальту активно рос. Сохранился ли интерес со стороны туристов и у мальтийцев к поездкам в Россию?– Интерес сохраняется с обеих сторон. Российские туристы по-прежнему проявляют внимание к Мальте благодаря ее уникальной истории, природе и мягкому климату. Однако ограничения ЕС, в том числе закрытие воздушного пространства и фактическая блокировка выдачи виз, существенно затруднили поездки. Мальтийское посольство в Москве, насколько нам известно, практически прекратило выдачу туристических виз.Что касается жителей Мальты, то их интерес к России также не угас, но в практическом плане они сталкиваются с теми же логистическими трудностями. Однако мы по-прежнему, пусть и в меньших объемах, выдаем визы тем, кто едет к родственникам, участвует в культурных проектах или просто хочет познакомиться с нашей страной лично – не по газетным заголовкам, а по живым впечатлениям. Россия для многих мальтийцев остаётся загадочной и интересной страной, и мы рады, что это взаимное любопытство к культурам не исчезает даже в сложной политической обстановке.– В ряде стран Европы Русские дома закрываются под предлогом "шпиономании". Существуют ли такие риски на Мальте?– В 2021 году в местной прессе действительно появлялись такого рода провокационные вбросы о Русском доме в Валлетте. Но к чести мальтийских властей, они не поддались на этот информационный шум. На сегодняшний день у нас нет оснований говорить о какой-либо угрозе для его работы. Напротив, мы чувствуем поддержку со стороны людей, которые приходят на наши мероприятия, участвуют в мастер-классах, кинопоказах, литературных вечерах. Русский дом остаётся востребованной площадкой, объединяющей и соотечественников, и мальтийцев, интересующихся русской культурой и языком. Мы рассчитываем, что эта работа будет продолжена и дальше – на благо дружбы между нашими народами.– Приходится ли посольству сталкиваться с русофобскими провокациями на Мальте?– К счастью, нет. Вскоре после начала специальной военной операции были попытки организовать у стен посольства акции с антироссийскими и русофобскими лозунгами. Но реакция со стороны мальтийских властей была быстрой и четкой: на государственном уровне было заявлено, что в стране недопустимо разжигание никакой розни, тем более на основе национальной принадлежности. С тех пор подобных провокаций мы не наблюдали. И это заслуга, в том числе, мальтийского общества, которое всегда отличалось миролюбием и неконфронтационностью. Надеемся, что так будет и впредь.

https://ria.ru/20250718/nato-2029924030.html

https://ria.ru/20250718/instrument-2029920044.html

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россия, мальта, международные отношения, интервью