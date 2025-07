https://ria.ru/20250719/livanov-2029806107.html

Биография Василия Ливанова

Биография Василия Ливанова - РИА Новости, 19.07.2025

Биография Василия Ливанова

Советский и российский киноактер, режиссер и сценарист, народный артист РСФСР Василий Борисович Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве в актерской семье... РИА Новости, 19.07.2025

Советский и российский киноактер, режиссер и сценарист, народный артист РСФСР Василий Борисович Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве в актерской семье. Его дед, Николай Ливанов (1874-1949, сценический псевдоним Извольский), служил артистом провинциальных и столичных театров. Отец – Борис Ливанов (1904-1972) был известным актером театра и кино.В юности будущий актер был профессиональным табунщиком, впоследствии часто снимался верхом.Учился в мужской школе № 170, где в разные годы учились писатель Эдуард Радзинский, композитор Геннадий Гладков, артист Андрей Миронов и др. В 1954 году окончил Московскую среднюю художественную школу при Академии художеств СССР (ныне – Московская центральная художественная школа при Российской академии художеств). В 1958 году окончил Театральное училище (ныне институт) имени Бориса Щукина (курс Иосифа Рапопорта). В училище Ливанов поставил "Трех толстяков" Юрия Олеши (дипломная работа) и сам оформил спектакль. Музыку к постановке написал одноклассник Ливанова Геннадий Гладков, в будущем – прославленный композитор. В 1966 году Ливанов окончил "Высшие двухгодичные курсы сценаристов и режиссеров" (ныне – Высшие курсы сценаристов и режиссеров имени Г. Н. Данелии) в мастерской Михаила Ромма. С отличием защитил диплом – мультфильм по своему сценарию "Самый-самый-самый".В 1958 году Василий Ливанов был принят в труппу Театра имени Вахтангова. Не сыграв ни одной роли, через год покинул театр.В 1960-1964 годах – артист Театра-студии киноактера в Москве (ныне Мастерская "12" Никиты Михалкова).В 1988-1992 годах – художественный руководитель Московского экспериментального театра "Детектив". В кино дебютировал в 1959 году с эпизодической ролью в фильме "Город на заре".В том же году снялся в одной из главных ролей в драме кинорежиссера Михаила Калатозова "Неотправленное письмо".Затем последовал ряд ярких киноработ – Петр в "Слепом музыканте" (1960) по одноименной повести Владимира Короленко, народоволец Крыльцов в "Воскресении" (1960-1961) по роману Льва Толстого, Саша Зеленин в "Коллегах" (1962) по повести Василия Аксенова, которые принесли актеру известность. На международном кинофестивале в Мар-дель-Плато (Аргентина) он был назван "самым популярным актером года". Наибольшую популярность Василию Ливанову принесла роль сыщика "всех времен и народов" Шерлока Холмса в 11-серийном детективе режиссера Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1986). Фильм имел большой успех не только в СССР, но и за рубежом, особенно на родине сыщика – в Англии. Василий Ливанов и Виталий Соломин в роли доктора Ватсона были признаны англичанами лучшими в мире исполнителями этих киноперсонажей.За эту роль Василий Ливанов в 2006 году был награжден орденом Британской империи. В 2007 году в Москве, на Смоленской набережной, у стен посольства Великобритании, была открыта скульптурная композиция "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", прототипом которой послужили Василий Ливанов и Виталий Соломин. В том же году на одной из монет памятных новозеландских долларов был изображен Шерлок Холмс в исполнении Ливанова. Ливанов также снимался в фильмах "Мне было девятнадцать" (1967), "Игрок" (1972), "Звезда пленительного счастья" (1975), "Ярославна, королева Франции" (1978), "Лунная радуга" (1983), "Необыкновенные приключения Карика и Вали" (1987), "Дон Кихот возвращается" (1997) и других. В 2000-х годах он снимался в сериалах "Воспоминания о Шерлоке Холмсе" (2000), "Сыщики-3" (2004), "Мастер и Маргарита" (2005), боевиках "Мужской сезон. Бархатная революция" (2005), "Медвежья охота" (2007).Всего в творческой биографии артиста – свыше 30 ролей в фильмах и сериалах.В 1997 году Василий Ливанов выступил в роли режиссера, сценариста и продюсера драмы "Дон Кихот возвращается" по мотивам романа Мигеля де Сервантеса "Дон Кихот", в которой сыграл главную роль. Картина была удостоена ряда наградВ 2019 году в рамках Московского международного кинофестиваля состоялся показ исторического фильма Ливанова "Медный всадник России" об истории создания памятника Петру I в Санкт-Петербурге. Василий Ливанов также выступил в картине как режиссер, сценарист и продюсер.Семь лет работал режиссером на студии "Союзмультфильм".Снял мультфильмы "Самый, самый, самый, самый" (1966), "Синяя птица" (1970), "Фаэтон – сын Солнца" (1972). Классикой отечественной мультипликации стал мультфильм по сценарию Василия Ливанова (совместно с Юрием Энтиным) "Бременские музыканты" (1969) на музыку Геннадия Гладкова. Также было снято его продолжение "По следам бременских музыкантов" (1972), а в 2001 году вышел фильм "Новые бременские". Ливанов написал сценарии мультфильмов "Жу-жу-жу" (1966), "Дед Мороз и лето" (1969), "Фаэтон – сын Солнца" (1972), "Паучок Ананси и волшебная палочка" (1973), "Зеркало времени" (1976), "Талант и поклонники" (1978), "Кролик с капустного огорода" (2006) и др.Ливанов много занимался озвучанием. Неповторимый голос актера одушевил персонажи мультфильмов – Карлсона в мультфильмах "Малыш и Карлсон" (1968) и "Карлсон вернулся"(1970), Крокодила Гену в серии мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке (1969-1983), Удава в "38 попугаях" и других мультфильмах этой серии (1976-1991). В мультфильме "Как Маша поссорилась с подушкой" (1977) он озвучивает всех персонажей – от девочки Маши до летучей мыши. Также озвучил мультфильмы "Пес в сапогах" (1981), "Тайна третьей планеты" (1981), "Богатырская каша" (1987),Всего голосом Василия Ливанова говорят на экране около 300 мультперсонажей. Также озвучивал кинофильмы "Деревня Утка" (1976), "Сергей Иванович уходит на пенсию" (1980), "Друг" (1987), "Корабль двойников" (1997), Золушка 4х4. Все начинается с желаний... (2008) и др.В 1984 году снял документально-художественный фильм о своем отце – "Борис Ливанов".В 1979 году по рекомендации писателей Валентина Катаева и Бориса Полевого актер стал членом Союза писателей СССР.Автор пьес "Бременские музыканты" (совместно с поэтом Юрием Энтиным), "Дон Жуан" (совместно с режиссером-мультипликатором Гарри Бардиным), "Мой любимый клоун", "Исполнитель" (совместно с киносценаристом Владимиром Валуцким).Василий Ливанов – автор множества повестей, рассказов, эссе, воспоминаний. Среди них – сказание о скифах "Агния, дочь Агнии" (1976), сборник "Легенда и быль" (1985), сборник "Агния, дочь Агнии" (1990). сборник сказок "Дед Мороз и лето" (2001), книга-сборник "Помни о белой вороне" (2004), трехтомник с воспоминаниями и впечатлениями (2005). В 2010 году вышел двухтомник его произведений, куда вошли воспоминания, впечатления, повести, пьесы. Также Ливанов издал книги "Неизвестный Шерлок Холмс. Помни о белой вороне" (2010), "Наш друг Шерлок Холмс" (2011), "Путь из детства. Эхо одного тире" (2013), "Невыдуманный Пастернак. Памятные встречи" (2017), "Судьба и ремесло. Актерские истории" (2022), и многие другие.На телеканале ТВЦ в 2001 году создал цикл передач "Московские истории Василия Ливанова" (девять выпусков).Народный артист РСФСР (1988).Удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2005) и Почета (2016).Награжден памятной золотой медалью Сергея Михалкова (2015), золотой медалью имени С.Ф. Бондарчука "За выдающийся вклад в кинематограф"(2018).Лауреат премии "Золотой Орел" "За вклад в кинематограф" (2016).Имеет ряд зарубежных наград: Государственная премия ГДР (1969), Орден Британской империи (Officer of the Order of British Empire, MBE) "За заслуги в области театра и исполнительского искусства" (2006).Награжден также Орденом Святого благоверного князя Даниила Московского Русской православной церкви.В 2018 году именная звезда с отпечатками ладоней и автографами актера была заложена на Площади звезд российского кинематографа, расположенной напротив Мосфильма.Василий Ливанов женат на художнике-мультипликаторе Елене Ливановой (1949). У актера есть двое сыновей и дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

