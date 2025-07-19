https://ria.ru/20250719/liksutov-2030041949.html

Ликсутов: промышленность столицы подготовила зоны для выставки в "Манеже"

Ликсутов: промышленность столицы подготовила зоны для выставки в "Манеже" - РИА Новости, 19.07.2025

Ликсутов: промышленность столицы подготовила зоны для выставки в "Манеже"

Столичная промышленность подготовила пять интерактивных зон для выставки "Та самая Москва" в ЦВЗ "Манеж", заявил заместитель московского градоначальника по... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T12:13:00+03:00

2025-07-19T12:13:00+03:00

2025-07-19T12:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

максим ликсутов

москва

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

сергей собянин

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Столичная промышленность подготовила пять интерактивных зон для выставки "Та самая Москва" в ЦВЗ "Манеж", заявил заместитель московского градоначальника по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Событие пройдет с 1 по 31 августа. Интерактивная выставка станет частью форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"."По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина город осуществляет комплексную поддержку промышленных предприятий, благодаря которой в Москве планомерно развивается высокотехнологичное производство. В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" посетители смогут погрузиться в современную индустриальную экосистему столицы. Познакомиться с основными вехами развития промышленности города, побывать на современных производственных площадках, попробовать себя в роли сотрудников завода и увидеть, какая продукция выпускается в столице и где она применяется", – рассказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Так, в части особой экономической зоны посетители смогут увидеть кинетические макеты Алабушево – там находятся фармацевтические и медицинские предприятия, компании, занимающиеся производством фотоники и микроэлектроники. Также пришедшие на выставку посмотрят на макет индустриального парка "Руднево" – на его территории столица развивает беспилотные авиасистемы.В зоне профессий у посетителей будет возможность поуправлять роборукой, попробовать себя в отражении кибератак на предприятии и выращивании полезных бактерий."Москва уделяет пристальное внимание формированию кадрового потенциала в промышленности. Для этого выстраивается непрерывная система профподготовки. Иммерсивная зона с индустриальными профессиями в рамках выставки “Та самая Москва” – это еще один способ рассказать о карьерных возможностях на предприятиях города", – отметил министр столичного правительства, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.В исторической части гости выставки смогут увидеть прогресс столичных предприятий от дореволюционных времен до современности.Ранее Гарбузов сообщил о том, что порядка 1,4 тысячи учащихся в минувшем учебном году побывали на предприятиях ОЭЗ "Технополис Москва" в рамках проекта "Инженерный класс в московской школе".

https://ria.ru/20250716/rudnevo-2029440961.html

https://ria.ru/20250716/troitsk-2029404772.html

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максим ликсутов , москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , сергей собянин