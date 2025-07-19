Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: промышленность столицы подготовила зоны для выставки в "Манеже" - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:13 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/liksutov-2030041949.html
Ликсутов: промышленность столицы подготовила зоны для выставки в "Манеже"
Ликсутов: промышленность столицы подготовила зоны для выставки в "Манеже" - РИА Новости, 19.07.2025
Ликсутов: промышленность столицы подготовила зоны для выставки в "Манеже"
Столичная промышленность подготовила пять интерактивных зон для выставки "Та самая Москва" в ЦВЗ "Манеж", заявил заместитель московского градоначальника по... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T12:13:00+03:00
2025-07-19T12:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
максим ликсутов
москва
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030041076_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_072f70e985ae3b9162a624e424bb9a0b.jpg
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Столичная промышленность подготовила пять интерактивных зон для выставки "Та самая Москва" в ЦВЗ "Манеж", заявил заместитель московского градоначальника по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Событие пройдет с 1 по 31 августа. Интерактивная выставка станет частью форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"."По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина город осуществляет комплексную поддержку промышленных предприятий, благодаря которой в Москве планомерно развивается высокотехнологичное производство. В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" посетители смогут погрузиться в современную индустриальную экосистему столицы. Познакомиться с основными вехами развития промышленности города, побывать на современных производственных площадках, попробовать себя в роли сотрудников завода и увидеть, какая продукция выпускается в столице и где она применяется", – рассказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Так, в части особой экономической зоны посетители смогут увидеть кинетические макеты Алабушево – там находятся фармацевтические и медицинские предприятия, компании, занимающиеся производством фотоники и микроэлектроники. Также пришедшие на выставку посмотрят на макет индустриального парка "Руднево" – на его территории столица развивает беспилотные авиасистемы.В зоне профессий у посетителей будет возможность поуправлять роборукой, попробовать себя в отражении кибератак на предприятии и выращивании полезных бактерий."Москва уделяет пристальное внимание формированию кадрового потенциала в промышленности. Для этого выстраивается непрерывная система профподготовки. Иммерсивная зона с индустриальными профессиями в рамках выставки “Та самая Москва” – это еще один способ рассказать о карьерных возможностях на предприятиях города", – отметил министр столичного правительства, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.В исторической части гости выставки смогут увидеть прогресс столичных предприятий от дореволюционных времен до современности.Ранее Гарбузов сообщил о том, что порядка 1,4 тысячи учащихся в минувшем учебном году побывали на предприятиях ОЭЗ "Технополис Москва" в рамках проекта "Инженерный класс в московской школе".
https://ria.ru/20250716/rudnevo-2029440961.html
https://ria.ru/20250716/troitsk-2029404772.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030041076_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_07a23b64e0cc6775b19a2bb38869304d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
максим ликсутов , москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Максим Ликсутов , Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса , Сергей Собянин
Ликсутов: промышленность столицы подготовила зоны для выставки в "Манеже"

Ликсутов: столичная промышленность подготовила пять зон для выставки в "Манеже"

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППЗоны для выставки в "Манеже"
Зоны для выставки в Манеже - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Зоны для выставки в "Манеже"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Столичная промышленность подготовила пять интерактивных зон для выставки "Та самая Москва" в ЦВЗ "Манеж", заявил заместитель московского градоначальника по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Событие пройдет с 1 по 31 августа. Интерактивная выставка станет частью форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".
Заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Степан Коваленко - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Тур для инвесторов пройдет в индустриальном парке "Руднево" ОЭЗ Москвы
16 июля, 13:00
"По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина город осуществляет комплексную поддержку промышленных предприятий, благодаря которой в Москве планомерно развивается высокотехнологичное производство. В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" посетители смогут погрузиться в современную индустриальную экосистему столицы. Познакомиться с основными вехами развития промышленности города, побывать на современных производственных площадках, попробовать себя в роли сотрудников завода и увидеть, какая продукция выпускается в столице и где она применяется", – рассказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Так, в части особой экономической зоны посетители смогут увидеть кинетические макеты Алабушево – там находятся фармацевтические и медицинские предприятия, компании, занимающиеся производством фотоники и микроэлектроники. Также пришедшие на выставку посмотрят на макет индустриального парка "Руднево" – на его территории столица развивает беспилотные авиасистемы.
В зоне профессий у посетителей будет возможность поуправлять роборукой, попробовать себя в отражении кибератак на предприятии и выращивании полезных бактерий.
"Москва уделяет пристальное внимание формированию кадрового потенциала в промышленности. Для этого выстраивается непрерывная система профподготовки. Иммерсивная зона с индустриальными профессиями в рамках выставки “Та самая Москва” – это еще один способ рассказать о карьерных возможностях на предприятиях города", – отметил министр столичного правительства, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.
В исторической части гости выставки смогут увидеть прогресс столичных предприятий от дореволюционных времен до современности.
Ранее Гарбузов сообщил о том, что порядка 1,4 тысячи учащихся в минувшем учебном году побывали на предприятиях ОЭЗ "Технополис Москва" в рамках проекта "Инженерный класс в московской школе".
Макет нового агропромышленного комплекса в Троицке - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Новый агропромышленный комплекс построят в столичном Троицке
16 июля, 11:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМаксим ЛиксутовМоскваАнатолий ГарбузовПоддержка бизнесаСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала