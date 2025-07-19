https://ria.ru/20250719/latviya-2030102176.html

"Должны покинуть": в Латвии собрались массово депортировать россиян

"Должны покинуть": в Латвии собрались массово депортировать россиян - РИА Новости, 19.07.2025

"Должны покинуть": в Латвии собрались массово депортировать россиян

У 841 россиянина истек срок действия вида на жительство в Латвии, их ждет депортация, сообщило управление по делам гражданства и миграции страны. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T07:09:00+03:00

2025-07-19T07:09:00+03:00

2025-07-19T09:56:00+03:00

в мире

латвия

россия

рига

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/81/1561068185_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_07889d98e9ad5d9489b43a450f221c2e.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. У 841 россиянина истек срок действия вида на жительство в Латвии, их ждет депортация, сообщило управление по делам гражданства и миграции страны."На основании поправок в закон об иммиграции у 841 гражданина России истек срок действия разрешения на постоянное проживание, так как до 30 июня не были предоставлены документы для подачи заявления на получение статуса долгосрочного резидента ЕС. Эти лица должны покинуть территорию Латвийской Республики до 30 ноября", — говорится в заявлении.Если кто-то из числа этих граждан хочет остаться в Латвии, им необходимо подать запрос для получения разрешения на постоянное проживание, указали в управлении. Как заявлял временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин, более тысячи россиян были вынуждены покинуть Латвию из-за миграционных норм, ставших следствием политики дискриминации. В противном случае они лишились бы пенсионных и социальных выплат, доступа в медицинские учреждения и банковских счетов.В августе 2022 года латвийское правительство решило продлевать россиянам временные виды на жительство только в исключительных случаях, а постоянный ВНЖ выдавать лишь после сдачи экзамена по госязыку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023-го. Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому языку у граждан России сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года.

https://ria.ru/20250702/latviya-2026802733.html

https://ria.ru/20250612/pasporta-2022537418.html

латвия

россия

рига

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, латвия, россия, рига, евросоюз