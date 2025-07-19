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"Должны покинуть": в Латвии собрались массово депортировать россиян - РИА Новости, 19.07.2025
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07:09 19.07.2025 (обновлено: 09:56 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/latviya-2030102176.html
"Должны покинуть": в Латвии собрались массово депортировать россиян
"Должны покинуть": в Латвии собрались массово депортировать россиян - РИА Новости, 19.07.2025
"Должны покинуть": в Латвии собрались массово депортировать россиян
У 841 россиянина истек срок действия вида на жительство в Латвии, их ждет депортация, сообщило управление по делам гражданства и миграции страны. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T07:09:00+03:00
2025-07-19T09:56:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. У 841 россиянина истек срок действия вида на жительство в Латвии, их ждет депортация, сообщило управление по делам гражданства и миграции страны."На основании поправок в закон об иммиграции у 841 гражданина России истек срок действия разрешения на постоянное проживание, так как до 30 июня не были предоставлены документы для подачи заявления на получение статуса долгосрочного резидента ЕС. Эти лица должны покинуть территорию Латвийской Республики до 30 ноября", — говорится в заявлении.Если кто-то из числа этих граждан хочет остаться в Латвии, им необходимо подать запрос для получения разрешения на постоянное проживание, указали в управлении. Как заявлял временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин, более тысячи россиян были вынуждены покинуть Латвию из-за миграционных норм, ставших следствием политики дискриминации. В противном случае они лишились бы пенсионных и социальных выплат, доступа в медицинские учреждения и банковских счетов.В августе 2022 года латвийское правительство решило продлевать россиянам временные виды на жительство только в исключительных случаях, а постоянный ВНЖ выдавать лишь после сдачи экзамена по госязыку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023-го. Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому языку у граждан России сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года.
https://ria.ru/20250702/latviya-2026802733.html
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в мире, латвия, россия, рига, евросоюз
В мире, Латвия, Россия, Рига, Евросоюз
"Должны покинуть": в Латвии собрались массово депортировать россиян

Латвия намерена депортировать 841 россиянина с истекшим сроком действия ВНЖ

© Sputnik / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкПамятник Свободы в Риге
Памятник Свободы в Риге - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. У 841 россиянина истек срок действия вида на жительство в Латвии, их ждет депортация, сообщило управление по делам гражданства и миграции страны.
"На основании поправок в закон об иммиграции у 841 гражданина России истек срок действия разрешения на постоянное проживание, так как до 30 июня не были предоставлены документы для подачи заявления на получение статуса долгосрочного резидента ЕС. Эти лица должны покинуть территорию Латвийской Республики до 30 ноября", — говорится в заявлении.
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Если кто-то из числа этих граждан хочет остаться в Латвии, им необходимо подать запрос для получения разрешения на постоянное проживание, указали в управлении.
Как заявлял временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин, более тысячи россиян были вынуждены покинуть Латвию из-за миграционных норм, ставших следствием политики дискриминации. В противном случае они лишились бы пенсионных и социальных выплат, доступа в медицинские учреждения и банковских счетов.

В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них примерно 40 процентов — русскоязычные. При этом в республике один государственный язык — латышский, а русский имеет статус иностранного.

В августе 2022 года латвийское правительство решило продлевать россиянам временные виды на жительство только в исключительных случаях, а постоянный ВНЖ выдавать лишь после сдачи экзамена по госязыку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023-го.
Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому языку у граждан России сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года.
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