Латвия поставила БТР Patria в бригаду "Азова"*, сообщил Марочко
Марочко: Латвия поставила БТР Patria в третью штурмовую бригаду "Азова"
Бронемашина Patria. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Латвия поставила партию современных финских бронетранспортеров Patria в действующую на харьковском направлении 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ, командование которой состоит из бывших бойцов нацбатальона "Азов"*, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
В ноябре минувшего года сообщалось, что минобороны Латвии закупает у финской оборонной компании Patria 56 бронетранспортеров Patria 6x6 в рамках программы общей системы бронированной техники (CAVS). Стоимость контракта составляет более 60 миллионов евро. Пятнадцатого июля премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила в одной из своих соцсетей, что прибыла в Киев.
"Обещанная партия БТР Patria уже поступили на вооружение в 3-ю отдельную штурмовую бригаду, которая состоит по большей части из бывших "азовцев"*, и сейчас пытается сдержать продвижение сил РФ в Харьковской области. Эти колесные бронетранспортеры могут быть использованы ими для транспортировки штурмовиков, обеспечения мобильности подразделения и огневой поддержки в бою, а также для поддержки наступательных и оборонительных операций", - сказал собеседник агентства.
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