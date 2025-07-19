https://ria.ru/20250719/latvija-2030105036.html

Латвия поставила БТР Patria в бригаду "Азова"*, сообщил Марочко

Латвия поставила БТР Patria в бригаду "Азова"*, сообщил Марочко - РИА Новости, 19.07.2025

Латвия поставила БТР Patria в бригаду "Азова"*, сообщил Марочко

Латвия поставила партию современных финских бронетранспортеров Patria в действующую на харьковском направлении 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ, командование РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T08:15:00+03:00

2025-07-19T08:15:00+03:00

2025-07-19T08:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

латвия

россия

киев

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Латвия поставила партию современных финских бронетранспортеров Patria в действующую на харьковском направлении 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ, командование которой состоит из бывших бойцов нацбатальона "Азов"*, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. В ноябре минувшего года сообщалось, что минобороны Латвии закупает у финской оборонной компании Patria 56 бронетранспортеров Patria 6x6 в рамках программы общей системы бронированной техники (CAVS). Стоимость контракта составляет более 60 миллионов евро. Пятнадцатого июля премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила в одной из своих соцсетей, что прибыла в Киев. "Обещанная партия БТР Patria уже поступили на вооружение в 3-ю отдельную штурмовую бригаду, которая состоит по большей части из бывших "азовцев"*, и сейчас пытается сдержать продвижение сил РФ в Харьковской области. Эти колесные бронетранспортеры могут быть использованы ими для транспортировки штурмовиков, обеспечения мобильности подразделения и огневой поддержки в бою, а также для поддержки наступательных и оборонительных операций", - сказал собеседник агентства.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240821/latviya-1967457593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

латвия, россия, киев, андрей марочко, вооруженные силы украины