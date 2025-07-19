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Латвия поставила БТР Patria в бригаду "Азова"*, сообщил Марочко - РИА Новости, 19.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:15 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/latvija-2030105036.html
Латвия поставила БТР Patria в бригаду "Азова"*, сообщил Марочко
Латвия поставила БТР Patria в бригаду "Азова"*, сообщил Марочко - РИА Новости, 19.07.2025
Латвия поставила БТР Patria в бригаду "Азова"*, сообщил Марочко
Латвия поставила партию современных финских бронетранспортеров Patria в действующую на харьковском направлении 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ, командование РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T08:15:00+03:00
2025-07-19T08:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
латвия
россия
киев
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Латвия поставила партию современных финских бронетранспортеров Patria в действующую на харьковском направлении 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ, командование которой состоит из бывших бойцов нацбатальона "Азов"*, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. В ноябре минувшего года сообщалось, что минобороны Латвии закупает у финской оборонной компании Patria 56 бронетранспортеров Patria 6x6 в рамках программы общей системы бронированной техники (CAVS). Стоимость контракта составляет более 60 миллионов евро. Пятнадцатого июля премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила в одной из своих соцсетей, что прибыла в Киев. "Обещанная партия БТР Patria уже поступили на вооружение в 3-ю отдельную штурмовую бригаду, которая состоит по большей части из бывших "азовцев"*, и сейчас пытается сдержать продвижение сил РФ в Харьковской области. Эти колесные бронетранспортеры могут быть использованы ими для транспортировки штурмовиков, обеспечения мобильности подразделения и огневой поддержки в бою, а также для поддержки наступательных и оборонительных операций", - сказал собеседник агентства.* Террористическая организация, запрещена в России
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латвия, россия, киев, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Латвия, Россия, Киев, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Латвия поставила БТР Patria в бригаду "Азова"*, сообщил Марочко

Марочко: Латвия поставила БТР Patria в третью штурмовую бригаду "Азова"

© Фото : MorsБронемашина Patria
Бронемашина Patria - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Фото : Mors
Бронемашина Patria. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Латвия поставила партию современных финских бронетранспортеров Patria в действующую на харьковском направлении 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ, командование которой состоит из бывших бойцов нацбатальона "Азов"*, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
В ноябре минувшего года сообщалось, что минобороны Латвии закупает у финской оборонной компании Patria 56 бронетранспортеров Patria 6x6 в рамках программы общей системы бронированной техники (CAVS). Стоимость контракта составляет более 60 миллионов евро. Пятнадцатого июля премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила в одной из своих соцсетей, что прибыла в Киев.
"Обещанная партия БТР Patria уже поступили на вооружение в 3-ю отдельную штурмовую бригаду, которая состоит по большей части из бывших "азовцев"*, и сейчас пытается сдержать продвижение сил РФ в Харьковской области. Эти колесные бронетранспортеры могут быть использованы ими для транспортировки штурмовиков, обеспечения мобильности подразделения и огневой поддержки в бою, а также для поддержки наступательных и оборонительных операций", - сказал собеседник агентства.
* Террористическая организация, запрещена в России
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