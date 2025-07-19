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В направлении Крыма по состоянию на 20:00 мск задерживаются десять поездов - РИА Новости, 19.07.2025
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20:49 19.07.2025 (обновлено: 20:58 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/krym-2030197219.html
В направлении Крыма по состоянию на 20:00 мск задерживаются десять поездов
В направлении Крыма по состоянию на 20:00 мск задерживаются десять поездов - РИА Новости, 19.07.2025
В направлении Крыма по состоянию на 20:00 мск задерживаются десять поездов
Десять пассажирских поездов задерживаются в направлении Крыма, а с полуострова - 11 составов по состоянию на 20.00 мск, сообщили в компании-перевозчике "Гранд... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T20:49:00+03:00
2025-07-19T20:58:00+03:00
республика крым
федеральная пассажирская компания
гранд сервис экспресс
ржд
юрий слюсарь
москва
симферополь
санкт-петербург
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Десять пассажирских поездов задерживаются в направлении Крыма, а с полуострова - 11 составов по состоянию на 20.00 мск, сообщили в компании-перевозчике "Гранд сервис экспресс"."В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 20.00 мск. В Крым: №75/76 Омск – Симферополь, №97/98 Москва - Симферополь, №17/18 Москва - Симферополь, №67/68 Москва - Симферополь, №177/178 Санкт-Петербург - Симферополь, №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь, №91/92 Москва - Севастополь, №163/164, №173/174 Москва - Евпатория, №179/180 Санкт-Петербург - Евпатория. Из Крыма: №17/18 Симферополь – Москва, №27/28 Симферополь – Москва, №163/164 Феодосия - Москва, №473/474 Симферополь – Смоленск, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, №167/168 Симферополь – Москва, №173/174 Евпатория – Москва, №91/92 Севастополь - Москва, №97/98 Симферополь - Москва, №141/142 Симферополь-Пермь", - говорится в сообщении.В компании добавили, что время задержки в пути может измениться.Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны 75 пассажирских поездов формирования ФПК. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. Компания также сообщала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее они сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимают все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.
https://ria.ru/20250719/ukraina-2030107394.html
республика крым
москва
симферополь
санкт-петербург
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республика крым, федеральная пассажирская компания, гранд сервис экспресс , ржд, юрий слюсарь , москва, симферополь, санкт-петербург, олег белозеров, происшествия
Республика Крым, Федеральная пассажирская компания, Гранд Сервис Экспресс , РЖД, Юрий Слюсарь , Москва, Симферополь, Санкт-Петербург, Олег Белозеров, Происшествия
В направлении Крыма по состоянию на 20:00 мск задерживаются десять поездов

Из Крыма по состоянию на 20:00 мск задерживаются 11 поездов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Крым
Вид на Крым - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Десять пассажирских поездов задерживаются в направлении Крыма, а с полуострова - 11 составов по состоянию на 20.00 мск, сообщили в компании-перевозчике "Гранд сервис экспресс".
"В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 20.00 мск. В Крым: №75/76 ОмскСимферополь, №97/98 Москва - Симферополь, №17/18 Москва - Симферополь, №67/68 Москва - Симферополь, №177/178 Санкт-Петербург - Симферополь, №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь, №91/92 Москва - Севастополь, №163/164, №173/174 Москва - Евпатория, №179/180 Санкт-Петербург - Евпатория. Из Крыма: №17/18 Симферополь – Москва, №27/28 Симферополь – Москва, №163/164 Феодосия - Москва, №473/474 Симферополь – Смоленск, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, №167/168 Симферополь – Москва, №173/174 Евпатория – Москва, №91/92 Севастополь - Москва, №97/98 Симферополь - Москва, №141/142 Симферополь-Пермь", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что время задержки в пути может измениться.
Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны 75 пассажирских поездов формирования ФПК. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. Компания также сообщала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее они сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимают все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
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Республика КрымФедеральная пассажирская компанияГранд Сервис ЭкспрессРЖДЮрий СлюсарьМоскваСимферопольСанкт-ПетербургОлег БелозеровПроисшествия
 
 
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