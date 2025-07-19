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Дания обеспокоена коррупцией на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2025
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16:21 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/korruptsiya-2030162712.html
Дания обеспокоена коррупцией на Украине, пишут СМИ
Дания обеспокоена коррупцией на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2025
Дания обеспокоена коррупцией на Украине, пишут СМИ
Правительство Дании обеспокоено коррупцией на Украине в связи с планами по размещению на своей территории производства украинских оборонных компаний, сообщает... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T16:21:00+03:00
2025-07-19T16:21:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правительство Дании обеспокоено коррупцией на Украине в связи с планами по размещению на своей территории производства украинских оборонных компаний, сообщает газета Berlingske со ссылкой на датского министра обороны Троэльса Лунда Поульсена. "На Украине исторически большие проблемы с коррупцией. Как признает Троэльс Лунд Поульсен, это то, что вызывает беспокойство в датском правительстве", - пишет издание. По словам министра, в правительстве решили пойти на этот риск. Кроме того, как отмечает Berlingske, рабочее законодательство на Украине и в Дании разное. "Те компании, которые мы пригласили в Данию, определенно должны следовать датским правилам... Для некоторых из этих компаний необходимость подстраиваться под датское законодательство в сфере рынка труда станет открытием", - отмечает Поульсен. Министр также подчеркивает, что Копенгаген не будет размещать у себя производство "кого попало" и тщательно проверит те украинские компании, чье вооружение планируется производить в Дании. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин 4 июля сообщил, что украинские военно-промышленные компании откроют производство оружия в Дании. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что Киев и Копенгаген подписали соглашение о намерениях, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании. Зеленский 21 июня заявил, что Украина намерена открыть линии производства вооружения в ряде стран Европы. Украинский телеканал "Общественное", уточнял, что речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве. Советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил в начале июля, что, как ожидается, первая партия оружия для Украины будет выпущена на заводе в Дании в следующем году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250716/barbin-2029378100.html
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в мире, украина, дания, россия, рустем умеров, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Дания, Россия, Рустем Умеров, Сергей Лавров, НАТО
Дания обеспокоена коррупцией на Украине, пишут СМИ

Berlingske: на Украине исторически большие проблемы с коррупцией

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Fotolia / aviavlad
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правительство Дании обеспокоено коррупцией на Украине в связи с планами по размещению на своей территории производства украинских оборонных компаний, сообщает газета Berlingske со ссылкой на датского министра обороны Троэльса Лунда Поульсена.
"На Украине исторически большие проблемы с коррупцией. Как признает Троэльс Лунд Поульсен, это то, что вызывает беспокойство в датском правительстве", - пишет издание.
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По словам министра, в правительстве решили пойти на этот риск. Кроме того, как отмечает Berlingske, рабочее законодательство на Украине и в Дании разное.
"Те компании, которые мы пригласили в Данию, определенно должны следовать датским правилам... Для некоторых из этих компаний необходимость подстраиваться под датское законодательство в сфере рынка труда станет открытием", - отмечает Поульсен.
Министр также подчеркивает, что Копенгаген не будет размещать у себя производство "кого попало" и тщательно проверит те украинские компании, чье вооружение планируется производить в Дании.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин 4 июля сообщил, что украинские военно-промышленные компании откроют производство оружия в Дании. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что Киев и Копенгаген подписали соглашение о намерениях, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании. Зеленский 21 июня заявил, что Украина намерена открыть линии производства вооружения в ряде стран Европы. Украинский телеканал "Общественное", уточнял, что речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве. Советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил в начале июля, что, как ожидается, первая партия оружия для Украины будет выпущена на заводе в Дании в следующем году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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