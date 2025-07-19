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Хуситы заявили об атаке аэропорта Бен-Гурион

Хуситы заявили об атаке аэропорта Бен-Гурион - РИА Новости, 19.07.2025

Хуситы заявили об атаке аэропорта Бен-Гурион

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке по аэропорту Бен-Гурион в Израиле в ответ... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T00:11:00+03:00

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ДОХА, 19 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке по аэропорту Бен-Гурион в Израиле в ответ на военные действия Израиля в палестинском секторе Газа."Мы провели качественную военную операцию против аэропорта Лод (Бен-Гурион - ред.) в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", - говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в Telegram-канале военного представителя Яхьи Сариа."Вооруженные силы Йемена обращаются к арабскому и исламскому миру, если преступному врагу удастся реализовать свой план в секторе Газа, рано или поздно наступит и ваша очередь", - отмечается в заявлении.При этом хуситы подчеркнули, что не прекратят атаки против Израиля, пока продолжаются военные действия в секторе Газа и его блокада.

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в мире, йемен, израиль, ансар алла