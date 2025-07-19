Рейтинг@Mail.ru
Хуситы заявили об атаке аэропорта Бен-Гурион - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:11 19.07.2025 (обновлено: 00:18 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/khusity-2030084103.html
Хуситы заявили об атаке аэропорта Бен-Гурион
Хуситы заявили об атаке аэропорта Бен-Гурион - РИА Новости, 19.07.2025
Хуситы заявили об атаке аэропорта Бен-Гурион
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке по аэропорту Бен-Гурион в Израиле в ответ... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T00:11:00+03:00
2025-07-19T00:18:00+03:00
в мире
йемен
израиль
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923354427_0:282:2881:1903_1920x0_80_0_0_dbcc262af06afce984abf4f51e599c0e.jpg
ДОХА, 19 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке по аэропорту Бен-Гурион в Израиле в ответ на военные действия Израиля в палестинском секторе Газа."Мы провели качественную военную операцию против аэропорта Лод (Бен-Гурион - ред.) в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", - говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в Telegram-канале военного представителя Яхьи Сариа."Вооруженные силы Йемена обращаются к арабскому и исламскому миру, если преступному врагу удастся реализовать свой план в секторе Газа, рано или поздно наступит и ваша очередь", - отмечается в заявлении.При этом хуситы подчеркнули, что не прекратят атаки против Израиля, пока продолжаются военные действия в секторе Газа и его блокада.
https://ria.ru/20250717/rossiya-2029804667.html
йемен
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923354427_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1c09695fc27c5d9d1df372b5ef5cfa76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, израиль, ансар алла
В мире, Йемен, Израиль, Ансар Алла
Хуситы заявили об атаке аэропорта Бен-Гурион

Хуситы заявили об ракетной атаке аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве

© AP PhotoХуситы, протестующие против агрессии США и Израиля
Хуситы, протестующие против агрессии США и Израиля - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo
Хуситы, протестующие против агрессии США и Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 19 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке по аэропорту Бен-Гурион в Израиле в ответ на военные действия Израиля в палестинском секторе Газа.
"Мы провели качественную военную операцию против аэропорта Лод (Бен-Гурион - ред.) в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", - говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в Telegram-канале военного представителя Яхьи Сариа.
"Вооруженные силы Йемена обращаются к арабскому и исламскому миру, если преступному врагу удастся реализовать свой план в секторе Газа, рано или поздно наступит и ваша очередь", - отмечается в заявлении.
При этом хуситы подчеркнули, что не прекратят атаки против Израиля, пока продолжаются военные действия в секторе Газа и его блокада.
Сухогруз Eternity С, атакованный у берегов йеменского порта Ходейда - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
ВМС Йемена спасли российского моряка с подбитого сухогруза "Eternity C"
17 июля, 20:46
 
В миреЙеменИзраильАнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала