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В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли вернуть деньги за подарочную карту - РИА Новости, 19.07.2025
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03:02 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/karta-2030092553.html
В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли вернуть деньги за подарочную карту
В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли вернуть деньги за подарочную карту - РИА Новости, 19.07.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли вернуть деньги за подарочную карту
Продавцу запрещено удерживать деньги, когда владелец не воспользовался подарочной картой или сертификатом, в случае отказа возместить денежные средства можно... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T03:02:00+03:00
2025-07-19T03:02:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Продавцу запрещено удерживать деньги, когда владелец не воспользовался подарочной картой или сертификатом, в случае отказа возместить денежные средства можно обратиться в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Срок действия подарочной карты не может быть ограничен. Многие отмечают, что их сертификаты "сгорают", а в возврате денежных средств им отказывают. Однако подарочная карта не является товаром в привычном понимании. Она представляет собой право на приобретение изделия или услуг на определенную сумму", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что средства, вырученные от продажи таких карт, рассматриваются как предоплата за будущие покупки. Такой подход позволяет защитить потребителей от практики выпуска сертификатов с ограниченным сроком действия. Согласно определению Верховного суда РФ, денежные средства, полученные продавцом при реализации подарочных карт, являются предварительной оплатой товаров, добавили в Роспотребнадзоре. "Закон о защите прав потребителей запрещает продавцу удерживать деньги, когда владелец не воспользовался картой или сертификатом. А в случае, если продавец не исполнил свои обязательства и не доставил оплаченный подарочной картой товар, покупатель вправе запросить либо получение данного товара, либо возврат суммы предварительной оплаты", - пояснили в ведомстве. В случае отказа в возврате денежных средств подарочного сертификата можно обратиться в Роспотребнадзор или в суд.
https://ria.ru/20250717/konditsioner-2029598726.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли вернуть деньги за подарочную карту

Роспотребнадзор: за неиспользованную подарочную карту можно вернуть деньги

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Продавцу запрещено удерживать деньги, когда владелец не воспользовался подарочной картой или сертификатом, в случае отказа возместить денежные средства можно обратиться в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Срок действия подарочной карты не может быть ограничен. Многие отмечают, что их сертификаты "сгорают", а в возврате денежных средств им отказывают. Однако подарочная карта не является товаром в привычном понимании. Она представляет собой право на приобретение изделия или услуг на определенную сумму", - рассказали в ведомстве.
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Там уточнили, что средства, вырученные от продажи таких карт, рассматриваются как предоплата за будущие покупки. Такой подход позволяет защитить потребителей от практики выпуска сертификатов с ограниченным сроком действия.
Согласно определению Верховного суда РФ, денежные средства, полученные продавцом при реализации подарочных карт, являются предварительной оплатой товаров, добавили в Роспотребнадзоре.
"Закон о защите прав потребителей запрещает продавцу удерживать деньги, когда владелец не воспользовался картой или сертификатом. А в случае, если продавец не исполнил свои обязательства и не доставил оплаченный подарочной картой товар, покупатель вправе запросить либо получение данного товара, либо возврат суммы предварительной оплаты", - пояснили в ведомстве.
В случае отказа в возврате денежных средств подарочного сертификата можно обратиться в Роспотребнадзор или в суд.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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