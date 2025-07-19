https://ria.ru/20250719/iran-2030172516.html

В Иране потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Иране потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 19.07.2025

В Иране потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Пожар, произошедший на нефтеперерабатывающем заводе в городе Абадан провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана, полностью потушен, передает агентство РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T17:37:00+03:00

2025-07-19T17:37:00+03:00

2025-07-19T17:37:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 19 июл – РИА Новости. Пожар, произошедший на нефтеперерабатывающем заводе в городе Абадан провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана, полностью потушен, передает агентство IRNA. Ранее в субботу агентство Tasnim со ссылкой на службу по связям с общественностью НПЗ в Абадане сообщало, что пожарным удалось взять контроль над огнем. "Пожар в 70-м блоке этого НПЗ был полностью локализован и потушен... Производство на этом НПЗ осуществляется стабильно и бесперебойно за счет использования свободных мощностей других блоков", - говорится в сообщении агентства. По данным IRNA, первоначальное расследование причин пожара показывает, что происшествие могло возникнуть из-за утечки в одном из насосов 70-го блока, при этом версия саботажа или вмешательства человеческого фактора отвергается.

https://ria.ru/20250629/iran-2026160888.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран