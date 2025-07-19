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В Иране потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 19.07.2025
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17:37 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/iran-2030172516.html
В Иране потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В Иране потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 19.07.2025
В Иране потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Пожар, произошедший на нефтеперерабатывающем заводе в городе Абадан провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана, полностью потушен, передает агентство РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T17:37:00+03:00
2025-07-19T17:37:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 19 июл – РИА Новости. Пожар, произошедший на нефтеперерабатывающем заводе в городе Абадан провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана, полностью потушен, передает агентство IRNA. Ранее в субботу агентство Tasnim со ссылкой на службу по связям с общественностью НПЗ в Абадане сообщало, что пожарным удалось взять контроль над огнем. "Пожар в 70-м блоке этого НПЗ был полностью локализован и потушен... Производство на этом НПЗ осуществляется стабильно и бесперебойно за счет использования свободных мощностей других блоков", - говорится в сообщении агентства. По данным IRNA, первоначальное расследование причин пожара показывает, что происшествие могло возникнуть из-за утечки в одном из насосов 70-го блока, при этом версия саботажа или вмешательства человеческого фактора отвергается.
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в мире, иран
В мире, Иран
В Иране потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе

IRNA: пожар на нефтеперерабатывающем заводе на юго-западе Ирана потушили

© СоцсетиПожар на нефтеперерабатывающем заводе в городе Абадан, Иран
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в городе Абадан, Иран - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Соцсети
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в городе Абадан, Иран
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ТЕГЕРАН, 19 июл – РИА Новости. Пожар, произошедший на нефтеперерабатывающем заводе в городе Абадан провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана, полностью потушен, передает агентство IRNA.
Ранее в субботу агентство Tasnim со ссылкой на службу по связям с общественностью НПЗ в Абадане сообщало, что пожарным удалось взять контроль над огнем.
«
"Пожар в 70-м блоке этого НПЗ был полностью локализован и потушен... Производство на этом НПЗ осуществляется стабильно и бесперебойно за счет использования свободных мощностей других блоков", - говорится в сообщении агентства.
По данным IRNA, первоначальное расследование причин пожара показывает, что происшествие могло возникнуть из-за утечки в одном из насосов 70-го блока, при этом версия саботажа или вмешательства человеческого фактора отвергается.
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