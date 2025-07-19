https://ria.ru/20250719/intervidenie-2030192764.html

Клава Кока стала еще одним послом "Интервидения"

Клава Кока стала еще одним послом "Интервидения" - РИА Новости, 19.07.2025

Клава Кока стала еще одним послом "Интервидения"

Певица Клава Кока стала еще одним послом международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщается в Telegram-канале конкурса. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T20:04:00+03:00

2025-07-19T20:04:00+03:00

2025-07-19T20:04:00+03:00

культура

россия

москва

московская область (подмосковье)

клава кока

дима билан (виктор белан)

владимир путин

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Певица Клава Кока стала еще одним послом международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщается в Telegram-канале конкурса. В июне сообщалось, что заслуженный артист России, певец Дима Билан стал первым культурным послом конкурса. "Мы счастливы представить вам ещё одного посла "Интервидения 25"! И это настоящий краш миллионов российских поклонников музыки - известная певица, автор песен, блогер и телеведущая Клава Кока", - говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250714/ganiev-2029061047.html

https://ria.ru/20250607/dronov-2021562399.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, москва, московская область (подмосковье), клава кока, дима билан (виктор белан), владимир путин