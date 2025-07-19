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Клава Кока стала еще одним послом "Интервидения" - РИА Новости, 19.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:04 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/intervidenie-2030192764.html
Клава Кока стала еще одним послом "Интервидения"
Клава Кока стала еще одним послом "Интервидения" - РИА Новости, 19.07.2025
Клава Кока стала еще одним послом "Интервидения"
Певица Клава Кока стала еще одним послом международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщается в Telegram-канале конкурса. РИА Новости, 19.07.2025
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культура
россия
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московская область (подмосковье)
клава кока
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Певица Клава Кока стала еще одним послом международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщается в Telegram-канале конкурса. В июне сообщалось, что заслуженный артист России, певец Дима Билан стал первым культурным послом конкурса. "Мы счастливы представить вам ещё одного посла "Интервидения 25"! И это настоящий краш миллионов российских поклонников музыки - известная певица, автор песен, блогер и телеведущая Клава Кока", - говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250714/ganiev-2029061047.html
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россия, москва, московская область (подмосковье), клава кока, дима билан (виктор белан), владимир путин
Культура, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Клава Кока, Дима Билан (Виктор Белан), Владимир Путин
Клава Кока стала еще одним послом "Интервидения"

Певица Клава Кока стала еще одним послом музыкального конкурса "Интервидение"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПевица Клава Кока
Певица Клава Кока - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Певица Клава Кока. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Певица Клава Кока стала еще одним послом международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщается в Telegram-канале конкурса.
В июне сообщалось, что заслуженный артист России, певец Дима Билан стал первым культурным послом конкурса.
Певец Шохрух Ганиев - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Шохрух Ганиев представит Узбекистан на "Интервидении"
14 июля, 16:52
«
"Мы счастливы представить вам ещё одного посла "Интервидения 25"! И это настоящий краш миллионов российских поклонников музыки - известная певица, автор песен, блогер и телеведущая Клава Кока", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Репетиция песни Прямо по сердцу, с которой Shaman представит Россию на конкурсе Интервидение - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Shaman поделился кадрами с репетиций песни для конкурса "Интервидения"
7 июня, 20:56
 
КультураРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Клава КокаДима Билан (Виктор Белан)Владимир Путин
 
 
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