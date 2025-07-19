https://ria.ru/20250719/intervidenie-2030192764.html
Клава Кока стала еще одним послом "Интервидения"
Клава Кока стала еще одним послом "Интервидения" - РИА Новости, 19.07.2025
Клава Кока стала еще одним послом "Интервидения"
Певица Клава Кока стала еще одним послом международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщается в Telegram-канале конкурса. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T20:04:00+03:00
2025-07-19T20:04:00+03:00
2025-07-19T20:04:00+03:00
культура
россия
москва
московская область (подмосковье)
клава кока
дима билан (виктор белан)
владимир путин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Певица Клава Кока стала еще одним послом международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщается в Telegram-канале конкурса. В июне сообщалось, что заслуженный артист России, певец Дима Билан стал первым культурным послом конкурса. "Мы счастливы представить вам ещё одного посла "Интервидения 25"! И это настоящий краш миллионов российских поклонников музыки - известная певица, автор песен, блогер и телеведущая Клава Кока", - говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250714/ganiev-2029061047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, москва, московская область (подмосковье), клава кока, дима билан (виктор белан), владимир путин
Культура, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Клава Кока, Дима Билан (Виктор Белан), Владимир Путин
Клава Кока стала еще одним послом "Интервидения"
Певица Клава Кока стала еще одним послом музыкального конкурса "Интервидение"