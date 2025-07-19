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Эксперты МАГАТЭ увидели дым в лесу на безопасном расстоянии от ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ увидели дым в лесу на безопасном расстоянии от ЗАЭС - РИА Новости, 19.07.2025
Эксперты МАГАТЭ увидели дым в лесу на безопасном расстоянии от ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ, которые находятся на Запорожской АЭС, заявили, что видели дым от лесного пожара на безопасном расстоянии от станции, угрозы ядерной... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T15:27:00+03:00
2025-07-19T15:27:00+03:00
2025-07-19T15:36:00+03:00
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ВЕНА, 19 июл - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ, которые находятся на Запорожской АЭС, заявили, что видели дым от лесного пожара на безопасном расстоянии от станции, угрозы ядерной безопасности нет, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси."Команда МАГАТЭ на ЗАЭС сообщает, что видела дым от лесного пожара на безопасном расстоянии от станции; в настоящее время угрозы ядерной безопасности нет", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ, со ссылкой на гендиректора агентства.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, В мире, Энергодар, Европа
Эксперты МАГАТЭ увидели дым в лесу на безопасном расстоянии от ЗАЭС
Гросси: сотрудники МАГАТЭ увидели дым в лесу на безопасном расстоянии от ЗАЭС