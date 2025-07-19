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Сотрудники Госдепа считают, что сокращения навредят работе ведомства - РИА Новости, 19.07.2025
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22:01 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/gosdep-2030204275.html
Сотрудники Госдепа считают, что сокращения навредят работе ведомства
Сотрудники Госдепа считают, что сокращения навредят работе ведомства - РИА Новости, 19.07.2025
Сотрудники Госдепа считают, что сокращения навредят работе ведомства
Масштабные сокращения в государственном департаменте США были организованы группой чиновников без дипломатического опыта, лояльных президенту страны Дональду... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T22:01:00+03:00
2025-07-19T22:01:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
марко рубио
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Масштабные сокращения в государственном департаменте США были организованы группой чиновников без дипломатического опыта, лояльных президенту страны Дональду Трампу, и негативно отразятся на дальнейшей работе всего ведомства, сообщили действующие и бывшие сотрудники госдепа газете Washington Post. "Значительная реорганизация государственного департамента администрацией Трампа, включая увольнение более 1300 сотрудников в этом месяце, была в первую очередь спланирована небольшой группой политических назначенцев без обширного дипломатического опыта, выбранных за "преданность" президенту и готовность "ломать вещи" ради него", - говорится в публикации. По данным собеседников издания, началу увольнений в госдепе предшествовали месяцы подготовки, а окончательное решение принималось по согласованию с Белый домом. "Государственный секретарь Марко Рубио утверждал, что агентство "раздуто" и заражено в некоторых местах "радикальной политической идеологией", что и обусловило необходимость реорганизации", - указывает газета. При этом попытки проведения реформ предыдущими администрациями сталкивались с сопротивлением со стороны "укоренившейся бюрократии", что обеспечивало сотрудникам сохранение своих должностей. "Увольнения на прошедшей неделе затронули около восемнадцати тысяч сотрудников, работающих внутри страны… Это стало частью более широкого плана по сокращению должностей в США на 15%", - говорится в статье. Как сообщили на условиях анонимности собеседники издания, даже среди сторонников реформы распространились опасения, что это окажет "долгосрочное негативное влияние" на моральный дух оставшихся сотрудников в США и по всему миру. По данным одного из чиновников, при увольнении не было организовано передачи информации оставшимся работникам для продолжения деятельности, в том числе, в вопросах национальной безопасности. В результате под увольнения попали опытные сотрудники госдепартамента со знанием нескольких иностранных языков и десятками лет службы, чиновники, которые находились за рубежом, ветераны вооруженных сил и другие специалисты. По данным информированного источника, в госдепартаменте решили уволить сотрудников, основываясь на одном ключевом критерии: месте их работы по состоянию на 29 мая. Таким образом, если они числились в подразделении, подлежащем закрытию или сокращению, то их увольняли. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепа передавало, что госдепартамент США увольняет более 1300 карьерных дипломатов и чиновников в соответствии с планом администрации американского президента Дональда Трампа по реорганизации ведомства. В четверг официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс подтвердила, что во внешнеполитическом ведомстве США начинается реорганизация.
https://ria.ru/20250309/ssha-2003874196.html
https://ria.ru/20250204/tramp-1997315372.html
https://ria.ru/20250525/tramp-2018990337.html
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в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, государственный департамент сша
В мире, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Государственный департамент США
Сотрудники Госдепа считают, что сокращения навредят работе ведомства

WP: сокращения навредят дальнейшей работе Госдепа, их проводили люди без опыта

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Масштабные сокращения в государственном департаменте США были организованы группой чиновников без дипломатического опыта, лояльных президенту страны Дональду Трампу, и негативно отразятся на дальнейшей работе всего ведомства, сообщили действующие и бывшие сотрудники госдепа газете Washington Post.
«
"Значительная реорганизация государственного департамента администрацией Трампа, включая увольнение более 1300 сотрудников в этом месяце, была в первую очередь спланирована небольшой группой политических назначенцев без обширного дипломатического опыта, выбранных за "преданность" президенту и готовность "ломать вещи" ради него", - говорится в публикации.
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По данным собеседников издания, началу увольнений в госдепе предшествовали месяцы подготовки, а окончательное решение принималось по согласованию с Белый домом.
«
"Государственный секретарь Марко Рубио утверждал, что агентство "раздуто" и заражено в некоторых местах "радикальной политической идеологией", что и обусловило необходимость реорганизации", - указывает газета.
При этом попытки проведения реформ предыдущими администрациями сталкивались с сопротивлением со стороны "укоренившейся бюрократии", что обеспечивало сотрудникам сохранение своих должностей.
"Увольнения на прошедшей неделе затронули около восемнадцати тысяч сотрудников, работающих внутри страны… Это стало частью более широкого плана по сокращению должностей в США на 15%", - говорится в статье.
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Как сообщили на условиях анонимности собеседники издания, даже среди сторонников реформы распространились опасения, что это окажет "долгосрочное негативное влияние" на моральный дух оставшихся сотрудников в США и по всему миру. По данным одного из чиновников, при увольнении не было организовано передачи информации оставшимся работникам для продолжения деятельности, в том числе, в вопросах национальной безопасности.
В результате под увольнения попали опытные сотрудники госдепартамента со знанием нескольких иностранных языков и десятками лет службы, чиновники, которые находились за рубежом, ветераны вооруженных сил и другие специалисты.
По данным информированного источника, в госдепартаменте решили уволить сотрудников, основываясь на одном ключевом критерии: месте их работы по состоянию на 29 мая. Таким образом, если они числились в подразделении, подлежащем закрытию или сокращению, то их увольняли.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепа передавало, что госдепартамент США увольняет более 1300 карьерных дипломатов и чиновников в соответствии с планом администрации американского президента Дональда Трампа по реорганизации ведомства. В четверг официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс подтвердила, что во внешнеполитическом ведомстве США начинается реорганизация.
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