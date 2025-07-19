https://ria.ru/20250719/gorkhozyaystvo--2030610298.html
Москвичей призвали быть внимательными на улице в субботу из-за непогоды
Москвичей призвали быть внимательными на улице в субботу из-за непогоды - РИА Новости, 22.07.2025
Москвичей призвали быть внимательными на улице в субботу из-за непогоды
Москвичам стоит быть внимательными на улице в субботу из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-19T13:55:00+03:00
2025-07-19T13:55:00+03:00
2025-07-22T13:57:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030372264_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_03058c24a949a38951be1720a1e450e6.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в субботу из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице ожидаются кратковременный дождь, местами ливень, в отдельных районах гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250717/moskva-2029738377.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030372264_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_65e3a6aa692c3563551146f066fc77c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Москвичей призвали быть внимательными на улице в субботу из-за непогоды
Горхозяйство Москвы призвало быть внимательными на улице из-за непогоды