https://ria.ru/20250719/gorkhozyaystvo--2030610298.html

Москвичей призвали быть внимательными на улице в субботу из-за непогоды

Москвичей призвали быть внимательными на улице в субботу из-за непогоды - РИА Новости, 22.07.2025

Москвичей призвали быть внимательными на улице в субботу из-за непогоды

Москвичам стоит быть внимательными на улице в субботу из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-19T13:55:00+03:00

2025-07-19T13:55:00+03:00

2025-07-22T13:57:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030372264_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_03058c24a949a38951be1720a1e450e6.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в субботу из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице ожидаются кратковременный дождь, местами ливень, в отдельных районах гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250717/moskva-2029738377.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва