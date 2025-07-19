Народный фронт оперативно помог застрявшим в Ростовской области пассажирам
Застрявшим в Ростовской области пассажирам поездов оказал помощь Народный фронт
Железнодорожные пути сортировочной станции . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Народный фронт оказал оперативную помощь пассажирам, застрявшим в дороге из-за опоздания поездов после атаки беспилотников в Ростовской области, сообщили в пресс-службе организации.
Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, были задержаны более более 50 поездов. Позднее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение.
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"Поезда идут с многочасовыми опозданиями. Стоит жара 30 градусов. Волонтёры Народного фронта и Объединённого гуманитарного штаба распределили три станции, где раздаем продукты, детское питание, средства гигиены", - приводятся в сообщении слова руководителя исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексея Мирошниченко.
Усилиями волонтеров Народного фронта, регионального штаба "Мы вместе", РЖД, банка еды "Русь" и команды врио губернатора Ростовской области передали пассажирам более 8 тонн воды, а также лапшу быстрого приготовления и более 1 тысячи упаковок детского пюре.
В РЖД сообщали, что из-за задержек составов запустят дополнительный поезд из Воронежа в Москву. Также компания информировала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее в РЖД сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимает все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.
По состоянию на 20.00 мск железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" сообщал о десяти поездах, задерживающихся в направлении Крыма, и 11 составах - с полуострова.