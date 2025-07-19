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Народный фронт оперативно помог застрявшим в Ростовской области пассажирам - РИА Новости, 19.07.2025
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21:34 19.07.2025
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Народный фронт оперативно помог застрявшим в Ростовской области пассажирам
Народный фронт оперативно помог застрявшим в Ростовской области пассажирам - РИА Новости, 19.07.2025
Народный фронт оперативно помог застрявшим в Ростовской области пассажирам
Народный фронт оказал оперативную помощь пассажирам, застрявшим в дороге из-за опоздания поездов после атаки беспилотников в Ростовской области, сообщили в... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T21:34:00+03:00
2025-07-19T21:34:00+03:00
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воронеж
москва
юрий слюсарь
олег белозеров
ржд
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Народный фронт оказал оперативную помощь пассажирам, застрявшим в дороге из-за опоздания поездов после атаки беспилотников в Ростовской области, сообщили в пресс-службе организации. Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, были задержаны более более 50 поездов. Позднее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. &quot;Поезда идут с многочасовыми опозданиями. Стоит жара 30 градусов. Волонтёры Народного фронта и Объединённого гуманитарного штаба распределили три станции, где раздаем продукты, детское питание, средства гигиены&quot;, - приводятся в сообщении слова руководителя исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексея Мирошниченко.Усилиями волонтеров Народного фронта, регионального штаба "Мы вместе", РЖД, банка еды "Русь" и команды врио губернатора Ростовской области передали пассажирам более 8 тонн воды, а также лапшу быстрого приготовления и более 1 тысячи упаковок детского пюре. В РЖД сообщали, что из-за задержек составов запустят дополнительный поезд из Воронежа в Москву. Также компания информировала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее в РЖД сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимает все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов. По состоянию на 20.00 мск железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" сообщал о десяти поездах, задерживающихся в направлении Крыма, и 11 составах - с полуострова.
https://ria.ru/20250719/poezda-2030196318.html
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ростовская область, воронеж, москва, юрий слюсарь , олег белозеров, ржд, гранд сервис экспресс
Ростовская область, Воронеж, Москва, Юрий Слюсарь , Олег Белозеров, РЖД, Гранд Сервис Экспресс
Народный фронт оперативно помог застрявшим в Ростовской области пассажирам

Застрявшим в Ростовской области пассажирам поездов оказал помощь Народный фронт

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути сортировочной станции
Железнодорожные пути сортировочной станции - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Железнодорожные пути сортировочной станции . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Народный фронт оказал оперативную помощь пассажирам, застрявшим в дороге из-за опоздания поездов после атаки беспилотников в Ростовской области, сообщили в пресс-службе организации.
Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, были задержаны более более 50 поездов. Позднее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение.
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«

"Поезда идут с многочасовыми опозданиями. Стоит жара 30 градусов. Волонтёры Народного фронта и Объединённого гуманитарного штаба распределили три станции, где раздаем продукты, детское питание, средства гигиены", - приводятся в сообщении слова руководителя исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексея Мирошниченко.

Усилиями волонтеров Народного фронта, регионального штаба "Мы вместе", РЖД, банка еды "Русь" и команды врио губернатора Ростовской области передали пассажирам более 8 тонн воды, а также лапшу быстрого приготовления и более 1 тысячи упаковок детского пюре.
В РЖД сообщали, что из-за задержек составов запустят дополнительный поезд из Воронежа в Москву. Также компания информировала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее в РЖД сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимает все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.
По состоянию на 20.00 мск железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" сообщал о десяти поездах, задерживающихся в направлении Крыма, и 11 составах - с полуострова.
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Ростовская областьВоронежМоскваЮрий СлюсарьОлег БелозеровРЖДГранд Сервис Экспресс
 
 
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