https://ria.ru/20250719/front-2030202313.html

Народный фронт оперативно помог застрявшим в Ростовской области пассажирам

Народный фронт оперативно помог застрявшим в Ростовской области пассажирам - РИА Новости, 19.07.2025

Народный фронт оперативно помог застрявшим в Ростовской области пассажирам

Народный фронт оказал оперативную помощь пассажирам, застрявшим в дороге из-за опоздания поездов после атаки беспилотников в Ростовской области, сообщили в... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T21:34:00+03:00

2025-07-19T21:34:00+03:00

2025-07-19T21:34:00+03:00

ростовская область

воронеж

москва

юрий слюсарь

олег белозеров

ржд

гранд сервис экспресс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149560/62/1495606296_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_d76d32f56163076820c93c4eb24c1268.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Народный фронт оказал оперативную помощь пассажирам, застрявшим в дороге из-за опоздания поездов после атаки беспилотников в Ростовской области, сообщили в пресс-службе организации. Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, были задержаны более более 50 поездов. Позднее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. "Поезда идут с многочасовыми опозданиями. Стоит жара 30 градусов. Волонтёры Народного фронта и Объединённого гуманитарного штаба распределили три станции, где раздаем продукты, детское питание, средства гигиены", - приводятся в сообщении слова руководителя исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексея Мирошниченко.Усилиями волонтеров Народного фронта, регионального штаба "Мы вместе", РЖД, банка еды "Русь" и команды врио губернатора Ростовской области передали пассажирам более 8 тонн воды, а также лапшу быстрого приготовления и более 1 тысячи упаковок детского пюре. В РЖД сообщали, что из-за задержек составов запустят дополнительный поезд из Воронежа в Москву. Также компания информировала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее в РЖД сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимает все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов. По состоянию на 20.00 мск железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" сообщал о десяти поездах, задерживающихся в направлении Крыма, и 11 составах - с полуострова.

https://ria.ru/20250719/poezda-2030196318.html

https://ria.ru/20250719/poezda-2030134058.html

ростовская область

воронеж

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ростовская область, воронеж, москва, юрий слюсарь , олег белозеров, ржд, гранд сервис экспресс