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Французский Ним установил комендантский час для несовершеннолетних - РИА Новости, 19.07.2025
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22:28 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/frantsija-2030205707.html
Французский Ним установил комендантский час для несовершеннолетних
Французский Ним установил комендантский час для несовершеннолетних - РИА Новости, 19.07.2025
Французский Ним установил комендантский час для несовершеннолетних
Мэрия Нима на юге Франции объявила об установлении с понедельника комендантского часа для лиц младше 16 лет на фоне роста преступлений группировок, занимающихся РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T22:28:00+03:00
2025-07-19T22:28:00+03:00
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ПАРИЖ, 19 июл - РИА Новости. Мэрия Нима на юге Франции объявила об установлении с понедельника комендантского часа для лиц младше 16 лет на фоне роста преступлений группировок, занимающихся наркоторговлей, пишет издание Parisien со ссылкой на власти. "Ним объявил об установлении с вечера понедельника комендантского часа для несовершеннолетних младше 16 лет, а префект усилит полицейские силы после последовательных преступлений, связанных с наркотрафиком", - сказано в статье. Комендантский час с 21.00 до 06.00 будет действовать две недели и может быть продлен при необходимости. Отмечается, что решению предшествовали "перестрелки, разборки, напряженность между бандами". Последний инцидент произошел в четверг на одной из главных площадей города в квартале Писвен. В ходе перестрелки никто не пострадал, пули повредили только стену здания и дверь лифта. До этого во вторник в деревне под Нимом было обнаружено тело 19-летнего мужчины. Он был убит из огнестрельного оружия, его тело частично сгорело. По мнению следователей, его смерть связана с криминальной активностью последних недель в Ниме.
https://ria.ru/20250628/lemonde-2025658275.html
https://ria.ru/20250623/frantsiya-2024892222.html
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в мире, франция
В мире, Франция
Французский Ним установил комендантский час для несовершеннолетних

Французский Ним установил комендантский час из-за активизации наркогруппировок

© РИА Новости / Анжела БабенкоПолиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Анжела Бабенко
Полиция Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 июл - РИА Новости. Мэрия Нима на юге Франции объявила об установлении с понедельника комендантского часа для лиц младше 16 лет на фоне роста преступлений группировок, занимающихся наркоторговлей, пишет издание Parisien со ссылкой на власти.
«
"Ним объявил об установлении с вечера понедельника комендантского часа для несовершеннолетних младше 16 лет, а префект усилит полицейские силы после последовательных преступлений, связанных с наркотрафиком", - сказано в статье.
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Комендантский час с 21.00 до 06.00 будет действовать две недели и может быть продлен при необходимости.
Отмечается, что решению предшествовали "перестрелки, разборки, напряженность между бандами".
Последний инцидент произошел в четверг на одной из главных площадей города в квартале Писвен. В ходе перестрелки никто не пострадал, пули повредили только стену здания и дверь лифта.
До этого во вторник в деревне под Нимом было обнаружено тело 19-летнего мужчины. Он был убит из огнестрельного оружия, его тело частично сгорело. По мнению следователей, его смерть связана с криминальной активностью последних недель в Ниме.
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