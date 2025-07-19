https://ria.ru/20250719/frantsija-2030205707.html

Французский Ним установил комендантский час для несовершеннолетних

Французский Ним установил комендантский час для несовершеннолетних - РИА Новости, 19.07.2025

Французский Ним установил комендантский час для несовершеннолетних

Мэрия Нима на юге Франции объявила об установлении с понедельника комендантского часа для лиц младше 16 лет на фоне роста преступлений группировок, занимающихся РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T22:28:00+03:00

2025-07-19T22:28:00+03:00

2025-07-19T22:28:00+03:00

в мире

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/84883/80/848838003_0:189:4288:2601_1920x0_80_0_0_f7148b6282cc0588edc4eacf687a661b.jpg

ПАРИЖ, 19 июл - РИА Новости. Мэрия Нима на юге Франции объявила об установлении с понедельника комендантского часа для лиц младше 16 лет на фоне роста преступлений группировок, занимающихся наркоторговлей, пишет издание Parisien со ссылкой на власти. "Ним объявил об установлении с вечера понедельника комендантского часа для несовершеннолетних младше 16 лет, а префект усилит полицейские силы после последовательных преступлений, связанных с наркотрафиком", - сказано в статье. Комендантский час с 21.00 до 06.00 будет действовать две недели и может быть продлен при необходимости. Отмечается, что решению предшествовали "перестрелки, разборки, напряженность между бандами". Последний инцидент произошел в четверг на одной из главных площадей города в квартале Писвен. В ходе перестрелки никто не пострадал, пули повредили только стену здания и дверь лифта. До этого во вторник в деревне под Нимом было обнаружено тело 19-летнего мужчины. Он был убит из огнестрельного оружия, его тело частично сгорело. По мнению следователей, его смерть связана с криминальной активностью последних недель в Ниме.

https://ria.ru/20250628/lemonde-2025658275.html

https://ria.ru/20250623/frantsiya-2024892222.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция