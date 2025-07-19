Во Франции внезапно высказались о новых санкциях против России
Российский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают недавно принятый ЕС новый пакет санкций против России, соответствующие комментарии они оставили на сайте издания.
"Эффективность всех этих санкций весьма сомнительна", — написал один из комментаторов.
"Мне немного сложновато понять смысл и последствия этого 18-го санкционного пакета. Мы импортируем нефть и не производим ее самостоятельно. Каково рацио этих мер? Прекратить покупать российскую нефть, но продолжать закупать сырье от других производителей? <…> Это очень печальное зрелище, как и вся эта Европейская комиссия", — заключил еще один читатель.
Постоянные представители стран Евросоюза в пятницу согласовали 18-й пакет санкций против российских банков и снижение потолка цен на нефть, сообщила ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Теперь страны сообщества должны утвердить санкции на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС, и они вступят в силу. Ранее этому препятствовали Братислава и Будапешт, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей. По данным агентства Рейтер, потолок цены на российскую нефть будет снижен с 60 до 47,6 доллара за баррель.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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