https://ria.ru/20250719/franciya-2030156762.html

Во Франции внезапно высказались о новых санкциях против России

Во Франции внезапно высказались о новых санкциях против России - РИА Новости, 19.07.2025

Во Франции внезапно высказались о новых санкциях против России

Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают недавно принятый ЕС новый пакет санкций против России, соответствующие комментарии они оставили на... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T15:48:00+03:00

2025-07-19T15:48:00+03:00

2025-07-19T15:48:00+03:00

в мире

россия

франция

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владимир путин

кайя каллас

евросоюз

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают недавно принятый ЕС новый пакет санкций против России, соответствующие комментарии они оставили на сайте издания."Эффективность всех этих санкций весьма сомнительна", — написал один из комментаторов."Россия продаст свою нефть Китаю и Индии, которые перепродадут ее намного дороже европейцам, так что санкции Евросоюза – это полная ерунда", — отметил другой."Мне немного сложновато понять смысл и последствия этого 18-го санкционного пакета. Мы импортируем нефть и не производим ее самостоятельно. Каково рацио этих мер? Прекратить покупать российскую нефть, но продолжать закупать сырье от других производителей? <…> Это очень печальное зрелище, как и вся эта Европейская комиссия", — заключил еще один читатель.Постоянные представители стран Евросоюза в пятницу согласовали 18-й пакет санкций против российских банков и снижение потолка цен на нефть, сообщила ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Теперь страны сообщества должны утвердить санкции на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС, и они вступят в силу. Ранее этому препятствовали Братислава и Будапешт, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей. По данным агентства Рейтер, потолок цены на российскую нефть будет снижен с 60 до 47,6 доллара за баррель.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, россия, франция, китай, владимир путин, кайя каллас, евросоюз