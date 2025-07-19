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Во Франции внезапно высказались о новых санкциях против России - РИА Новости, 19.07.2025
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15:48 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/franciya-2030156762.html
Во Франции внезапно высказались о новых санкциях против России
Во Франции внезапно высказались о новых санкциях против России - РИА Новости, 19.07.2025
Во Франции внезапно высказались о новых санкциях против России
Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают недавно принятый ЕС новый пакет санкций против России, соответствующие комментарии они оставили на... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T15:48:00+03:00
2025-07-19T15:48:00+03:00
в мире
россия
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кайя каллас
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают недавно принятый ЕС новый пакет санкций против России, соответствующие комментарии они оставили на сайте издания."Эффективность всех этих санкций весьма сомнительна", — написал один из комментаторов."Россия продаст свою нефть Китаю и Индии, которые перепродадут ее намного дороже европейцам, так что санкции Евросоюза – это полная ерунда", — отметил другой."Мне немного сложновато понять смысл и последствия этого 18-го санкционного пакета. Мы импортируем нефть и не производим ее самостоятельно. Каково рацио этих мер? Прекратить покупать российскую нефть, но продолжать закупать сырье от других производителей? &lt;…&gt; Это очень печальное зрелище, как и вся эта Европейская комиссия", — заключил еще один читатель.Постоянные представители стран Евросоюза в пятницу согласовали 18-й пакет санкций против российских банков и снижение потолка цен на нефть, сообщила ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Теперь страны сообщества должны утвердить санкции на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС, и они вступят в силу. Ранее этому препятствовали Братислава и Будапешт, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей. По данным агентства Рейтер, потолок цены на российскую нефть будет снижен с 60 до 47,6 доллара за баррель.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, франция, китай, владимир путин, кайя каллас, евросоюз
В мире, Россия, Франция, Китай, Владимир Путин, Кайя Каллас, Евросоюз

Во Франции внезапно высказались о новых санкциях против России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают недавно принятый ЕС новый пакет санкций против России, соответствующие комментарии они оставили на сайте издания.
"Эффективность всех этих санкций весьма сомнительна", — написал один из комментаторов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
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"Россия продаст свою нефть Китаю и Индии, которые перепродадут ее намного дороже европейцам, так что санкции Евросоюза – это полная ерунда", — отметил другой.
"Мне немного сложновато понять смысл и последствия этого 18-го санкционного пакета. Мы импортируем нефть и не производим ее самостоятельно. Каково рацио этих мер? Прекратить покупать российскую нефть, но продолжать закупать сырье от других производителей? <…> Это очень печальное зрелище, как и вся эта Европейская комиссия", — заключил еще один читатель.
Постоянные представители стран Евросоюза в пятницу согласовали 18-й пакет санкций против российских банков и снижение потолка цен на нефть, сообщила ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Теперь страны сообщества должны утвердить санкции на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС, и они вступят в силу. Ранее этому препятствовали Братислава и Будапешт, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей. По данным агентства Рейтер, потолок цены на российскую нефть будет снижен с 60 до 47,6 доллара за баррель.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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