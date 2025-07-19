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В Москве открылся фестиваль культуры стран Латинской Америки - РИА Новости, 19.07.2025
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Культура
 
14:58 19.07.2025 (обновлено: 15:04 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/festival-2030150494.html
В Москве открылся фестиваль культуры стран Латинской Америки
В Москве открылся фестиваль культуры стран Латинской Америки - РИА Новости, 19.07.2025
В Москве открылся фестиваль культуры стран Латинской Америки
Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна открылся в саду "Эрмитаж" в Москве в присутствии и при участии дипломатов и музыкантов ряда... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T14:58:00+03:00
2025-07-19T15:04:00+03:00
культура
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна открылся в саду "Эрмитаж" в Москве в присутствии и при участии дипломатов и музыкантов ряда стран региона, в также представителей московских и федеральных властей, передает корреспондент РИА Новости. Участие в церемонии открытия приняли министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин, зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов, замдиректора латиноамериканского департамента МИД РФ Елена Кудрявцева и посол Перу в РФ Хуан Хенаро дель Кампо Родригес. "Для нас большая честь продемонстрировать российской публике многообразие наших народов и земель, простирающихся от берегов Карибского моря, от Северной и Центральной Америки через Анды и до самых южных земель Южной Америки. Каждое из латиноамериканских посольств при активной поддержке их граждан, в том числе студентов, с любовью и вниманием подготовило мероприятия, которые отражают черты наших культур и национальных особенностей", - заявил глава перуанского посольства. По информации, озвученной на церемонии, на открытии присутствовали в том числе послы и сотрудники посольств Аргентины, Боливии, Венесуэлы, Гватемалы, Доминикана, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Эквадора, Уругвая, Эль-Сальвадора, Чили. После официальной части артисты из разных стран латинской Америки выступили перед гостями с песнями и танцами. Согласно программе фестиваля, в саду "Эрмитаж" 19-20 июля состоятся танцевальные и футбольные мастер-классы, будет работать ярмарка латиноамериканских товаров, для гостей также проведут лекции. На Главной сцене выступят латиноамериканские и российские артисты самых разных жанров - от популярной современной эстрады до национальных танцев.Кроме этого, с 22 по 27 июля состоится III Фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Культурно-просветительские мероприятия пройдут с 21 июля в Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино.
https://ria.ru/20250605/rezhisser--2021112285.html
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60
353
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Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна
Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна открылся в саду "Эрмитаж" в Москве в присутствии и при участии дипломатов и музыкантов ряда стран региона, а также представителей московских и федеральных властей, передает корреспондент РИА Новости
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россия, москва, перу, сергей черемин, степан орлов, московская городская дума, латинская америка
Культура, Россия, Москва, Перу, Сергей Черемин, Степан Орлов, Московская городская дума, Латинская Америка
В Москве открылся фестиваль культуры стран Латинской Америки

Фестиваль культуры Латинской Америки и Карибского бассейна открылся в Москве

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна открылся в саду "Эрмитаж" в Москве в присутствии и при участии дипломатов и музыкантов ряда стран региона, в также представителей московских и федеральных властей, передает корреспондент РИА Новости.
Участие в церемонии открытия приняли министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин, зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов, замдиректора латиноамериканского департамента МИД РФ Елена Кудрявцева и посол Перу в РФ Хуан Хенаро дель Кампо Родригес.
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"Для нас большая честь продемонстрировать российской публике многообразие наших народов и земель, простирающихся от берегов Карибского моря, от Северной и Центральной Америки через Анды и до самых южных земель Южной Америки. Каждое из латиноамериканских посольств при активной поддержке их граждан, в том числе студентов, с любовью и вниманием подготовило мероприятия, которые отражают черты наших культур и национальных особенностей", - заявил глава перуанского посольства.
По информации, озвученной на церемонии, на открытии присутствовали в том числе послы и сотрудники посольств Аргентины, Боливии, Венесуэлы, Гватемалы, Доминикана, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Эквадора, Уругвая, Эль-Сальвадора, Чили.
После официальной части артисты из разных стран латинской Америки выступили перед гостями с песнями и танцами.
Согласно программе фестиваля, в саду "Эрмитаж" 19-20 июля состоятся танцевальные и футбольные мастер-классы, будет работать ярмарка латиноамериканских товаров, для гостей также проведут лекции. На Главной сцене выступят латиноамериканские и российские артисты самых разных жанров - от популярной современной эстрады до национальных танцев.
Кроме этого, с 22 по 27 июля состоится III Фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Культурно-просветительские мероприятия пройдут с 21 июля в Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино.
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