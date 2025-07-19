https://ria.ru/20250719/festival-2030150494.html

В Москве открылся фестиваль культуры стран Латинской Америки

В Москве открылся фестиваль культуры стран Латинской Америки - РИА Новости, 19.07.2025

В Москве открылся фестиваль культуры стран Латинской Америки

Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна открылся в саду "Эрмитаж" в Москве в присутствии и при участии дипломатов и музыкантов ряда... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T14:58:00+03:00

2025-07-19T14:58:00+03:00

2025-07-19T15:04:00+03:00

культура

россия

москва

перу

сергей черемин

степан орлов

московская городская дума

латинская америка

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна открылся в саду "Эрмитаж" в Москве в присутствии и при участии дипломатов и музыкантов ряда стран региона, в также представителей московских и федеральных властей, передает корреспондент РИА Новости. Участие в церемонии открытия приняли министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин, зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов, замдиректора латиноамериканского департамента МИД РФ Елена Кудрявцева и посол Перу в РФ Хуан Хенаро дель Кампо Родригес. "Для нас большая честь продемонстрировать российской публике многообразие наших народов и земель, простирающихся от берегов Карибского моря, от Северной и Центральной Америки через Анды и до самых южных земель Южной Америки. Каждое из латиноамериканских посольств при активной поддержке их граждан, в том числе студентов, с любовью и вниманием подготовило мероприятия, которые отражают черты наших культур и национальных особенностей", - заявил глава перуанского посольства. По информации, озвученной на церемонии, на открытии присутствовали в том числе послы и сотрудники посольств Аргентины, Боливии, Венесуэлы, Гватемалы, Доминикана, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Эквадора, Уругвая, Эль-Сальвадора, Чили. После официальной части артисты из разных стран латинской Америки выступили перед гостями с песнями и танцами. Согласно программе фестиваля, в саду "Эрмитаж" 19-20 июля состоятся танцевальные и футбольные мастер-классы, будет работать ярмарка латиноамериканских товаров, для гостей также проведут лекции. На Главной сцене выступят латиноамериканские и российские артисты самых разных жанров - от популярной современной эстрады до национальных танцев.Кроме этого, с 22 по 27 июля состоится III Фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Культурно-просветительские мероприятия пройдут с 21 июля в Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино.

https://ria.ru/20250605/rezhisser--2021112285.html

https://ria.ru/20250521/intermuzey-2018337110.html

россия

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перу

латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна открылся в саду "Эрмитаж" в Москве в присутствии и при участии дипломатов и музыкантов ряда стран региона, а также представителей московских и федеральных властей, передает корреспондент РИА Новости 2025-07-19T14:58 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, перу, сергей черемин, степан орлов, московская городская дума, латинская америка