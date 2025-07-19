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В Ростовской области восстановили электроснабжение после атаки БПЛА - РИА Новости, 19.07.2025
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13:48 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/elektrosnabzhenie-2030142026.html
В Ростовской области восстановили электроснабжение после атаки БПЛА
В Ростовской области восстановили электроснабжение после атаки БПЛА - РИА Новости, 19.07.2025
В Ростовской области восстановили электроснабжение после атаки БПЛА
Электроснабжение в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского Ростовской области, нарушенное после атаки БПЛА, восстановлено, сообщил глава администрации города РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T13:48:00+03:00
2025-07-19T13:48:00+03:00
происшествия
каменск-шахтинский
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. Электроснабжение в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского Ростовской области, нарушенное после атаки БПЛА, восстановлено, сообщил глава администрации города Александр Камоцкий. В ночь на субботу из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского загорелись несколько частных домов, один человек был ранен. Было нарушено электроснабжение. На железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово движение поездов было приостановлено, задержаны более более 50 поездов. "Электроснабжение в микрорайоне Лиховском полностью восстановлено. Подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме", - написал Камоцкий в Telegram. Он уточнил, что взрывотехники завершили работы, жителям уже можно покидать дома.
https://ria.ru/20250719/poezda-2030134058.html
каменск-шахтинский
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происшествия, каменск-шахтинский, ростовская область
Происшествия, Каменск-Шахтинский, Ростовская область
В Ростовской области восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

В ростовском Каменске-Шахтинском восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРемонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Ремонт линии электропередач. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. Электроснабжение в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского Ростовской области, нарушенное после атаки БПЛА, восстановлено, сообщил глава администрации города Александр Камоцкий.
В ночь на субботу из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского загорелись несколько частных домов, один человек был ранен. Было нарушено электроснабжение. На железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово движение поездов было приостановлено, задержаны более более 50 поездов.
"Электроснабжение в микрорайоне Лиховском полностью восстановлено. Подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме", - написал Камоцкий в Telegram.
Он уточнил, что взрывотехники завершили работы, жителям уже можно покидать дома.
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