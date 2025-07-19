https://ria.ru/20250719/elektrosnabzhenie-2030142026.html

В Ростовской области восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

В Ростовской области восстановили электроснабжение после атаки БПЛА - РИА Новости, 19.07.2025

В Ростовской области восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

Электроснабжение в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского Ростовской области, нарушенное после атаки БПЛА, восстановлено, сообщил глава администрации города РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T13:48:00+03:00

2025-07-19T13:48:00+03:00

2025-07-19T13:48:00+03:00

происшествия

каменск-шахтинский

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. Электроснабжение в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского Ростовской области, нарушенное после атаки БПЛА, восстановлено, сообщил глава администрации города Александр Камоцкий. В ночь на субботу из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского загорелись несколько частных домов, один человек был ранен. Было нарушено электроснабжение. На железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово движение поездов было приостановлено, задержаны более более 50 поездов. "Электроснабжение в микрорайоне Лиховском полностью восстановлено. Подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме", - написал Камоцкий в Telegram. Он уточнил, что взрывотехники завершили работы, жителям уже можно покидать дома.

https://ria.ru/20250719/poezda-2030134058.html

каменск-шахтинский

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, каменск-шахтинский, ростовская область