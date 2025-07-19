https://ria.ru/20250719/ekonomika-2030116446.html

Мишустин поручил подготовить Стратегию развития креативной экономики

Мишустин поручил подготовить Стратегию развития креативной экономики - РИА Новости, 19.07.2025

Мишустин поручил подготовить Стратегию развития креативной экономики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить Стратегию развития креативной экономики до 2036 года и внести документ в правительство к середине февраля РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T10:04:00+03:00

2025-07-19T10:04:00+03:00

2025-07-19T10:04:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить Стратегию развития креативной экономики до 2036 года и внести документ в правительство к середине февраля 2026 года, сообщила пресс-служба кабмина. Такое поручение председатель правительства дал по итогам стратегической сессии, которая состоялась 24 июня. "Ответственным за разработку документа назначено Минэкономразвития. На площадке министерства будет создан межведомственный координационный орган по вопросам развития креативных индустрий, в состав которого войдут заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, общественные организации и эксперты", - говорится в сообщении. Для реализации стратегии развития креативной экономики будет подготовлен план мероприятий, в котором в том числе должно быть предусмотрено формирование национального рейтинга регионов по развитию креативных индустрий, а также расширение перечня видов деятельности, относящихся к этой сфере. Для этого планируется внести изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Также, как отметили в пресс-службе, одним из мероприятий плана также должен стать регулярный сбор и анализ обратной связи от субъектов креативных индустрий. Кроме того, Мишустин поручил до 1 декабря провести анализ действующих общих и отраслевых мер поддержки федерального и регионального уровня, которые могут получить субъекты креативных индустрий. По итогам этой работы в правительство должны быть представлены предложения по формированию единого реестра таких мер. По итогам 2024 года вклад креативной экономики в ВВП превысил 4% - это 7,5 триллиона рублей, подчеркивал глава кабмина, выступая на стратегической сессии. "Креативные отрасли дают очень хороший импульс экономикам российских субъектов, способствуют повышению их конкурентоспособности. Перед нами стоит задача сформировать комплексную систему поддержки креативных индустрий с учетом особенностей каждой из них, выстроить эффективное взаимодействие деловых кругов, федеральной и региональной власти, чтобы по всей стране у талантливых граждан были широкие возможности превратить творческую идею в успешный бизнес", - отмечал Мишустин.

https://ria.ru/20250719/bryussel-2030039999.html

https://ria.ru/20250719/rossija-2030110018.html

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экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)