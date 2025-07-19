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Bild: ЕК обяжет крупные компании закупать только электромобили - РИА Новости, 19.07.2025
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20:03 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/ek-2030192582.html
Bild: ЕК обяжет крупные компании закупать только электромобили
Bild: ЕК обяжет крупные компании закупать только электромобили - РИА Новости, 19.07.2025
Bild: ЕК обяжет крупные компании закупать только электромобили
Еврокомиссия в закрытом порядке разрабатывает предложение, которое обяжет крупные компании и автопрокатчиков с 2030 года закупать исключительно электромобили,... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T20:03:00+03:00
2025-07-19T20:03:00+03:00
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БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Еврокомиссия в закрытом порядке разрабатывает предложение, которое обяжет крупные компании и автопрокатчиков с 2030 года закупать исключительно электромобили, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники в структурах ЕС. "Втайне от общественности Еврокомиссия готовит радикальное вмешательство в автомобильный рынок. Как стало известно Bild из источников в ЕС, с 2030 года такие компании, как Sixt или Europcar (крупнейшие компании в сфере проката автомобилей в Европе - ред.), а также крупные фирмы смогут приобретать только электромобили", - пишет издание. Как уточняет газета со ссылкой на неназванного политика из Брюсселя, это затронет 60% продаж новых автомобилей. Остальные продажи приходятся на частных клиентов. По данным издания, в прошлом году по всей Европе было продано 10,6 миллиона автомобилей. В Еврокомиссии газете подтвердили, что работа над новым регулированием ведётся, однако от комментариев по сути отказались. Представление инициативы ожидается уже в конце лета, пишет Bild. Глава Sixt Нико Габриэль подверг критике этот проект. "Отдыхающие практически перестанут пользоваться прокатными машинами, а лизинг станет недоступен", - приводит газета его слова. По всей Европе не хватает зарядной инфраструктуры, и как следствие - при принятии инициативы ожидается повышение цен на аренду автомобилей, подчеркивает газета.
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авто, европа, брюссель, bild, евросоюз, еврокомиссия
Авто, Европа, Брюссель, Bild, Евросоюз, Еврокомиссия
Bild: ЕК обяжет крупные компании закупать только электромобили

Bild: ЕК обяжет крупные компании закупать только электромобили с 2030 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Еврокомиссия в закрытом порядке разрабатывает предложение, которое обяжет крупные компании и автопрокатчиков с 2030 года закупать исключительно электромобили, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники в структурах ЕС.
"Втайне от общественности Еврокомиссия готовит радикальное вмешательство в автомобильный рынок. Как стало известно Bild из источников в ЕС, с 2030 года такие компании, как Sixt или Europcar (крупнейшие компании в сфере проката автомобилей в Европе - ред.), а также крупные фирмы смогут приобретать только электромобили", - пишет издание.
Как уточняет газета со ссылкой на неназванного политика из Брюсселя, это затронет 60% продаж новых автомобилей. Остальные продажи приходятся на частных клиентов. По данным издания, в прошлом году по всей Европе было продано 10,6 миллиона автомобилей.
В Еврокомиссии газете подтвердили, что работа над новым регулированием ведётся, однако от комментариев по сути отказались. Представление инициативы ожидается уже в конце лета, пишет Bild.
Глава Sixt Нико Габриэль подверг критике этот проект.
"Отдыхающие практически перестанут пользоваться прокатными машинами, а лизинг станет недоступен", - приводит газета его слова.
По всей Европе не хватает зарядной инфраструктуры, и как следствие - при принятии инициативы ожидается повышение цен на аренду автомобилей, подчеркивает газета.
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