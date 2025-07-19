https://ria.ru/20250719/efimov-2030083970.html

Ефимов: в Москве при проектировании 90 объектов использовались ТИМ

Ефимов: в Москве при проектировании 90 объектов использовались ТИМ - РИА Новости, 19.07.2025

Ефимов: в Москве при проектировании 90 объектов использовались ТИМ

В Москве проектировщики использовали технологии информационного моделирования (ТИМ) при создании более 90 объектов недвижимости и инфраструктуры, рассказал... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T14:12:00+03:00

2025-07-19T14:12:00+03:00

2025-07-19T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В Москве проектировщики использовали технологии информационного моделирования (ТИМ) при создании более 90 объектов недвижимости и инфраструктуры, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Технологии информационного моделирования внедрили в строительную отрасль Москвы в 2022 году. С этого момента ТИМ успешно применили в проектировании более 90 объектов. Среди них – дороги и мосты, жилая и социальная инфраструктура", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.С помощью ТИМ создается цифровая модель, содержащая информацию о разработке и эксплуатации проекта. Цифровая модель, в отличие от трехмерной, может быть доступна одновременно нескольким специалистам на разных этапах проекта. При использовании ТИМ в строительстве затраты на обслуживание зданий уменьшаются на 20%, отметил замглавы города.ТИМы применяются в том числе и при реновации. Одним из первых таких проектов стал жилой комплекс в Нагатинском Затоне, построенный в 2023 году. Кроме того, технологии инфомоделирования используются в проектах малоэтажного строительства.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что цифровизация строительной отрасли позволяет сократить затраты, ускорить работы и не допустить ошибок в проектах.

https://ria.ru/20250718/efimov-2029913352.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы