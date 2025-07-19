https://ria.ru/20250719/efimov-2030052464.html

Ефимов: в Москве за полгода у города приобрели свыше 800 зданий

Ефимов: в Москве за полгода у города приобрели свыше 800 зданий - РИА Новости, 19.07.2025

Ефимов: в Москве за полгода у города приобрели свыше 800 зданий

Московские предприниматели купили у города свыше 800 зданий и помещений с января по июнь 2025 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T12:12:00+03:00

2025-07-19T12:12:00+03:00

2025-07-19T12:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Московские предприниматели купили у города свыше 800 зданий и помещений с января по июнь 2025 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Москва – один из мировых центров деловой активности, благодаря этому открытие бизнеса в столице – привлекательный вариант для инвестиций. За шесть месяцев этого года предприниматели и горожане приобрели 843 городских объекта нежилой недвижимости общей площадью свыше 147 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в приобретенных помещениях можно реализовать бизнес-проекты, например, магазины, выставочные пространства, кафе и коворкинг-центры.В свою очередь глава департамента городского имущества столицы Екатерина Соловьева рассказала, что за полгода по итогам онлайн-аукционов и посредством выкупа больше всего нежилых объектов купили в центре, на севере и юге Москвы. В центре города продали свыше 130 объектов, на севере – 109 объектов, а на юге столицы – свыше 100 помещений.

https://ria.ru/20250718/efimov-2029948347.html

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы