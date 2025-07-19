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Два человека, предположительно, погибли в ДТП в Омской области

Два человека, предположительно, погибли в ДТП в Омской области - РИА Новости, 19.07.2025

Два человека, предположительно, погибли в ДТП в Омской области

В результате столкновения с последующим возгоранием двух фур в Омской области, предположительно, погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T17:04:00+03:00

2025-07-19T17:04:00+03:00

2025-07-19T17:43:00+03:00

происшествия

омская область

тюмень

омск

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ОМСК, 19 июл - РИА Новости. В результате столкновения с последующим возгоранием двух фур в Омской области, предположительно, погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. ДТП произошло в 15.55 (13.55 мск) в Любинском районе Омской области в районе 563-го километра автодороги Тюмень - Омск. "Произошло столкновение двух большегрузных автомобилей с последующим их возгоранием. В результате ДТП, предположительно, погибли два человека", - сообщили в пресс-службе. Движение на данном участке дороги частично перекрыто. Ход проверки ДТП взяла на контроль региональная прокуратура.

омская область

тюмень

омск

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омская область, тюмень, омск