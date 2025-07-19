Рейтинг@Mail.ru
Два человека, предположительно, погибли в ДТП в Омской области - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 19.07.2025 (обновлено: 17:43 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/dtp-2030168701.html
Два человека, предположительно, погибли в ДТП в Омской области
Два человека, предположительно, погибли в ДТП в Омской области - РИА Новости, 19.07.2025
Два человека, предположительно, погибли в ДТП в Омской области
В результате столкновения с последующим возгоранием двух фур в Омской области, предположительно, погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T17:04:00+03:00
2025-07-19T17:43:00+03:00
происшествия
омская область
тюмень
омск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030170360_0:155:1280:875_1920x0_80_0_0_abb1cb9480e9f91606d52b08c72a34de.jpg
ОМСК, 19 июл - РИА Новости. В результате столкновения с последующим возгоранием двух фур в Омской области, предположительно, погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. ДТП произошло в 15.55 (13.55 мск) в Любинском районе Омской области в районе 563-го километра автодороги Тюмень - Омск. "Произошло столкновение двух большегрузных автомобилей с последующим их возгоранием. В результате ДТП, предположительно, погибли два человека", - сообщили в пресс-службе. Движение на данном участке дороги частично перекрыто. Ход проверки ДТП взяла на контроль региональная прокуратура.
омская область
тюмень
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030170360_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9e522510bd8aa51e137d48c7d76bcd60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область, тюмень, омск
Происшествия, Омская область, Тюмень, Омск
Два человека, предположительно, погибли в ДТП в Омской области

В Омской области столкнулись две фуры, предположительно, погибли два человека

© Фото : Омская полиция/TelegramДТП в Омской области
ДТП в Омской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Фото : Омская полиция/Telegram
ДТП в Омской области
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 19 июл - РИА Новости. В результате столкновения с последующим возгоранием двух фур в Омской области, предположительно, погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло в 15.55 (13.55 мск) в Любинском районе Омской области в районе 563-го километра автодороги Тюмень - Омск.
"Произошло столкновение двух большегрузных автомобилей с последующим их возгоранием. В результате ДТП, предположительно, погибли два человека", - сообщили в пресс-службе.
Движение на данном участке дороги частично перекрыто. Ход проверки ДТП взяла на контроль региональная прокуратура.
 
ПроисшествияОмская областьТюменьОмск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала