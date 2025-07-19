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Два человека, предположительно, погибли в ДТП в Омской области
Два человека, предположительно, погибли в ДТП в Омской области - РИА Новости, 19.07.2025
Два человека, предположительно, погибли в ДТП в Омской области
В результате столкновения с последующим возгоранием двух фур в Омской области, предположительно, погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T17:04:00+03:00
2025-07-19T17:04:00+03:00
2025-07-19T17:43:00+03:00
происшествия
омская область
тюмень
омск
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ОМСК, 19 июл - РИА Новости. В результате столкновения с последующим возгоранием двух фур в Омской области, предположительно, погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. ДТП произошло в 15.55 (13.55 мск) в Любинском районе Омской области в районе 563-го километра автодороги Тюмень - Омск. "Произошло столкновение двух большегрузных автомобилей с последующим их возгоранием. В результате ДТП, предположительно, погибли два человека", - сообщили в пресс-службе. Движение на данном участке дороги частично перекрыто. Ход проверки ДТП взяла на контроль региональная прокуратура.
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происшествия, омская область, тюмень, омск
Происшествия, Омская область, Тюмень, Омск
Два человека, предположительно, погибли в ДТП в Омской области
В Омской области столкнулись две фуры, предположительно, погибли два человека