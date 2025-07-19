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В ДТП в Пензенской области погибли двое взрослых и двое детей - РИА Новости, 19.07.2025
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13:06 19.07.2025 (обновлено: 13:13 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/dtp-2030137399.html
В ДТП в Пензенской области погибли двое взрослых и двое детей
В ДТП в Пензенской области погибли двое взрослых и двое детей - РИА Новости, 19.07.2025
В ДТП в Пензенской области погибли двое взрослых и двое детей
Три автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Пензенской области, в результате погибли двое взрослых и двое детей, еще три человека пострадали, сообщила... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T13:06:00+03:00
2025-07-19T13:13:00+03:00
происшествия
пензенская область
тамбов
пенза
renault s.a
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 19 июл - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Пензенской области, в результате погибли двое взрослых и двое детей, еще три человека пострадали, сообщила региональная Госавтоиспекция. ДТП произошло около 7.00 мск на шестом километре федеральной автомобильной дороги Тамбов - Пенза - Балашов - Михайловка. "По предварительным данным, произошло столкновение трех транспортных средств - автомобиля Renault Logan, которым управлял мужчина 1981 года рождения, автомобиля "Москвич" под управлением водителя-мужчины 1977 года рождения, автомобиля "Газель" под управлением водителя-мужчины 2001 года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля Renault Logan и три его пассажира - женщина 1996 года рождения, мальчик 2017 года рождения и девочка 2016 года рождения - скончались на месте", - говорится в Telegram-канале региональной ГАИ. Уточняется, что водитель "Газели" и два его пассажира - мужчины 1979 годов рождения - с травмами доставлены в больницу. Прокуратура области в Telegram-канале уточняет что ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки по факту ДТП. На фото, опубликованном региональным главком МЧС, запечатлено, как пожарный тушит полностью сгоревшую грузовую "Газель".
https://ria.ru/20250718/deti-2030074378.html
пензенская область
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происшествия, пензенская область, тамбов, пенза, renault s.a, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), renault clio
Происшествия, Пензенская область, Тамбов, Пенза, Renault S.A, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Renault Clio
В ДТП в Пензенской области погибли двое взрослых и двое детей

В Пензенской области четыре человека погибли из-за столкновения автомобилей

© Фото : Госавтоинспекция Пензенской области/TelegramНа месте ДТП на федеральной трассе в Пензенской области. 19 июля 2025
На месте ДТП на федеральной трассе в Пензенской области. 19 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Фото : Госавтоинспекция Пензенской области/Telegram
На месте ДТП на федеральной трассе в Пензенской области. 19 июля 2025
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САРАТОВ, 19 июл - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Пензенской области, в результате погибли двое взрослых и двое детей, еще три человека пострадали, сообщила региональная Госавтоиспекция.
ДТП произошло около 7.00 мск на шестом километре федеральной автомобильной дороги Тамбов - Пенза - Балашов - Михайловка.
"По предварительным данным, произошло столкновение трех транспортных средств - автомобиля Renault Logan, которым управлял мужчина 1981 года рождения, автомобиля "Москвич" под управлением водителя-мужчины 1977 года рождения, автомобиля "Газель" под управлением водителя-мужчины 2001 года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля Renault Logan и три его пассажира - женщина 1996 года рождения, мальчик 2017 года рождения и девочка 2016 года рождения - скончались на месте", - говорится в Telegram-канале региональной ГАИ.
Уточняется, что водитель "Газели" и два его пассажира - мужчины 1979 годов рождения - с травмами доставлены в больницу.
Прокуратура области в Telegram-канале уточняет что ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки по факту ДТП.
На фото, опубликованном региональным главком МЧС, запечатлено, как пожарный тушит полностью сгоревшую грузовую "Газель".
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ПроисшествияПензенская областьТамбовПензаRenault S.AГИБДД МВД РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Renault Clio
 
 
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