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При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.07.2025
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19:47 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/donetsk-2030190749.html
При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.07.2025
При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T19:47:00+03:00
2025-07-19T19:47:00+03:00
происшествия
донецк
россия
украина
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее в субботу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка. Взрыв произошел рядом с оживленной дорогой, по улице Университетской. Значительно поврежден жилой многоквартирный дом и расположенные в нем магазины. Также сообщалось о повреждении Республиканского травматологического центра и подстанции. Представитель Следственного комитета России заявил РИА Новости, что украинские военные, предположительно, применили американскую РСЗО HIMARS. "По дополнительной информации Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины, во время обстрела Киевского района пострадал мужчина 1972 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
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происшествия, донецк, россия, украина, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Происшествия, Донецк, Россия, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель

Мэр Кулемзин: при обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия удара со стороны ВСУ по центру Донецка
Последствия удара со стороны ВСУ по центру Донецка - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия удара со стороны ВСУ по центру Донецка
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее в субботу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка. Взрыв произошел рядом с оживленной дорогой, по улице Университетской. Значительно поврежден жилой многоквартирный дом и расположенные в нем магазины. Также сообщалось о повреждении Республиканского травматологического центра и подстанции. Представитель Следственного комитета России заявил РИА Новости, что украинские военные, предположительно, применили американскую РСЗО HIMARS.
"По дополнительной информации Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины, во время обстрела Киевского района пострадал мужчина 1972 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
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