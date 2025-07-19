https://ria.ru/20250719/donetsk-2030190749.html

При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.07.2025

При обстреле Киевского района Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T19:47:00+03:00

2025-07-19T19:47:00+03:00

2025-07-19T19:47:00+03:00

происшествия

донецк

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алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее в субботу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка. Взрыв произошел рядом с оживленной дорогой, по улице Университетской. Значительно поврежден жилой многоквартирный дом и расположенные в нем магазины. Также сообщалось о повреждении Республиканского травматологического центра и подстанции. Представитель Следственного комитета России заявил РИА Новости, что украинские военные, предположительно, применили американскую РСЗО HIMARS. "По дополнительной информации Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины, во время обстрела Киевского района пострадал мужчина 1972 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250719/vsu-2030179621.html

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происшествия, донецк, россия, украина, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины