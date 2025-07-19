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В Донецке при обстреле ВСУ повреждены травматологический центр и подстанция - РИА Новости, 19.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:21 19.07.2025 (обновлено: 17:22 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/donetsk-2030170916.html
В Донецке при обстреле ВСУ повреждены травматологический центр и подстанция
В Донецке при обстреле ВСУ повреждены травматологический центр и подстанция - РИА Новости, 19.07.2025
В Донецке при обстреле ВСУ повреждены травматологический центр и подстанция
Республиканский травматологический центр и подстанция повреждены при обстреле Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T17:21:00+03:00
2025-07-19T17:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
россия
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Республиканский травматологический центр и подстанция повреждены при обстреле Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее в субботу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка. Взрыв произошел рядом с оживленной дорогой, по улице Университетской. Значительно поврежден жилой многоквартирный дом и расположенные в нем магазины. Представитель Следственного комитета России заявил РИА Новости, что украинские военные, предположительно, применили американскую РСЗО HIMARS. &quot;Поступила дополнительная информация о последствиях коварного ракетного обстрела Киевского района... Удар вражеского снаряда приняла территория Республиканского травматологического центра... повреждены окна в корпусах и трансформаторная подстанция&quot;, - написал Кулемзин в Telegram-канале.
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донецк, россия, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
В Донецке при обстреле ВСУ повреждены травматологический центр и подстанция

Кулемзин: при обстреле Донецка повреждены травматологический центр и подстанция

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудники следственных органов изучают последствия удара со стороны ВСУ по центру Донецка
Сотрудники следственных органов изучают последствия удара со стороны ВСУ по центру Донецка - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудники следственных органов изучают последствия удара со стороны ВСУ по центру Донецка
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Республиканский травматологический центр и подстанция повреждены при обстреле Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее в субботу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка. Взрыв произошел рядом с оживленной дорогой, по улице Университетской. Значительно поврежден жилой многоквартирный дом и расположенные в нем магазины. Представитель Следственного комитета России заявил РИА Новости, что украинские военные, предположительно, применили американскую РСЗО HIMARS.
«

"Поступила дополнительная информация о последствиях коварного ракетного обстрела Киевского района... Удар вражеского снаряда приняла территория Республиканского травматологического центра... повреждены окна в корпусах и трансформаторная подстанция", - написал Кулемзин в Telegram-канале.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкРоссияАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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