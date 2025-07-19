https://ria.ru/20250719/donetsk-2030170916.html

В Донецке при обстреле ВСУ повреждены травматологический центр и подстанция

В Донецке при обстреле ВСУ повреждены травматологический центр и подстанция - РИА Новости, 19.07.2025

В Донецке при обстреле ВСУ повреждены травматологический центр и подстанция

Республиканский травматологический центр и подстанция повреждены при обстреле Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T17:21:00+03:00

2025-07-19T17:21:00+03:00

2025-07-19T17:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецк

россия

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Республиканский травматологический центр и подстанция повреждены при обстреле Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее в субботу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка. Взрыв произошел рядом с оживленной дорогой, по улице Университетской. Значительно поврежден жилой многоквартирный дом и расположенные в нем магазины. Представитель Следственного комитета России заявил РИА Новости, что украинские военные, предположительно, применили американскую РСЗО HIMARS. "Поступила дополнительная информация о последствиях коварного ракетного обстрела Киевского района... Удар вражеского снаряда приняла территория Республиканского травматологического центра... повреждены окна в корпусах и трансформаторная подстанция", - написал Кулемзин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250719/ukraina-2029991546.html

донецк

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Наталья Макарова

донецк, россия, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины