https://ria.ru/20250719/domodedovo-2030182877.html
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения - РИА Новости, 19.07.2025
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Домодедово", сообщили в Росавиации. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T18:50:00+03:00
2025-07-19T18:50:00+03:00
2025-07-19T18:50:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Домодедово", сообщили в Росавиации. "Аэропорт Домодедово. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250718/polety-2029785189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения
В Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов