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В Польше проходят демонстрации в поддержку и против мигрантов - РИА Новости, 19.07.2025
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13:44 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/demonstratsiya-2030141772.html
В Польше проходят демонстрации в поддержку и против мигрантов
В Польше проходят демонстрации в поддержку и против мигрантов - РИА Новости, 19.07.2025
В Польше проходят демонстрации в поддержку и против мигрантов
Демонстрации против мигрантов и в их поддержку проходят в Польше в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T13:44:00+03:00
2025-07-19T13:44:00+03:00
в мире
польша
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анджей дуда
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ВАРШАВА, 19 июл - РИА Новости. Демонстрации против мигрантов и в их поддержку проходят в Польше в субботу, передает корреспондент РИА Новости. Акции протеста в десятках городов страны организовали коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация", а также ряд организаций анархистского толка. В центре Варшавы на пересечении Иерожолимских аллей и улицы Маршалковской собрались несколько сотен человек, которые протестуют против политики властей Польши, направленной на недопущение в страну нелегальных мигрантов. "Право на миграцию - право человека", "Мигранты - такие же люди", - написано на их плакатах. Участники акции, среди которых сторонники анархистских движений, активисты ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и прочие, требуют запретить уличные акции, направленные против мигрантов. "Фашисты, прочь с наших улиц! Мы рады видеть здесь мигрантов", - гласит один из плакатов. В нескольких сотнях метров, возле Дворца культуры и науки, проходит антимигрантская акция, организованная активистами "Конфедерации". Под национальными флагами Польши они выступают против "бессилия и и слабости правительства в отношении нелегальной миграции". "Мы не хотим разделить судьбу Западной Европы", "Иммигранты, здесь - Польша", - гласят их плакаты. Депутат Сейма от "Конфедерации" Пшемыслав Виплер, выступая перед участниками акции, заявил, что его политическое объединение требует от властей страны введения на границах плана "Польская крепость", предусматривающего полных запрет въезда в Польшу "преступников из мусульманских стран". К ним присоединились футбольные фанаты варшавской "Легии" в количестве около тысячи человек, которые скандируют нецензурные и расистские лозунги в отношении мигрантов. Группы демонстрантов постоянно пытаются вступить в драки друг с другом. Полиция активно этому противодействует, расставляя кордоны. "Конфедерация" в социальных сетях сообщает, что подобные антимигрантские уличные акции с разным количеством участников проходят в десятках других городов Польши, в частности Кракове, Гданьске, Познани, Вроцлаве, Белостоке, Катовицах, Люблине и других. Седьмого июля Польша ввела пограничный контроль на 30 дней с Германией и Литвой. В Польше постоянно появляются сообщения, что немецкие полицейские незаконно вывозят нелегалов на польскую территорию, при этом с немецкой стороны пограничный контроль проводится с 2024 года, что вызывает отрицательную реакцию Варшавы. Президент республики Анджей Дуда в одном из своих последних выступлений заявлял, что Польша не будет решать проблему незаконных мигрантов за ФРГ.*Признанное экстремистским и запрещенное в России движение
https://ria.ru/20250719/migranty-2030125017.html
https://ria.ru/20250714/oruzhie-2029082124.html
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в мире, польша, варшава, германия, анджей дуда
В мире, Польша, Варшава, Германия, Анджей Дуда
В Польше проходят демонстрации в поддержку и против мигрантов

В Польше проходят демонстрации против мигрантов и в их поддержку

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Филип Климашевский
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ВАРШАВА, 19 июл - РИА Новости. Демонстрации против мигрантов и в их поддержку проходят в Польше в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Акции протеста в десятках городов страны организовали коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация", а также ряд организаций анархистского толка.
В центре Варшавы на пересечении Иерожолимских аллей и улицы Маршалковской собрались несколько сотен человек, которые протестуют против политики властей Польши, направленной на недопущение в страну нелегальных мигрантов.
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"Право на миграцию - право человека", "Мигранты - такие же люди", - написано на их плакатах.
Участники акции, среди которых сторонники анархистских движений, активисты ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и прочие, требуют запретить уличные акции, направленные против мигрантов.
"Фашисты, прочь с наших улиц! Мы рады видеть здесь мигрантов", - гласит один из плакатов.
В нескольких сотнях метров, возле Дворца культуры и науки, проходит антимигрантская акция, организованная активистами "Конфедерации".
Под национальными флагами Польши они выступают против "бессилия и и слабости правительства в отношении нелегальной миграции".
"Мы не хотим разделить судьбу Западной Европы", "Иммигранты, здесь - Польша", - гласят их плакаты.
Депутат Сейма от "Конфедерации" Пшемыслав Виплер, выступая перед участниками акции, заявил, что его политическое объединение требует от властей страны введения на границах плана "Польская крепость", предусматривающего полных запрет въезда в Польшу "преступников из мусульманских стран".
К ним присоединились футбольные фанаты варшавской "Легии" в количестве около тысячи человек, которые скандируют нецензурные и расистские лозунги в отношении мигрантов.
Группы демонстрантов постоянно пытаются вступить в драки друг с другом. Полиция активно этому противодействует, расставляя кордоны.
"Конфедерация" в социальных сетях сообщает, что подобные антимигрантские уличные акции с разным количеством участников проходят в десятках других городов Польши, в частности Кракове, Гданьске, Познани, Вроцлаве, Белостоке, Катовицах, Люблине и других.
Седьмого июля Польша ввела пограничный контроль на 30 дней с Германией и Литвой. В Польше постоянно появляются сообщения, что немецкие полицейские незаконно вывозят нелегалов на польскую территорию, при этом с немецкой стороны пограничный контроль проводится с 2024 года, что вызывает отрицательную реакцию Варшавы. Президент республики Анджей Дуда в одном из своих последних выступлений заявлял, что Польша не будет решать проблему незаконных мигрантов за ФРГ.
*Признанное экстремистским и запрещенное в России движение
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