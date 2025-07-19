Президент Бразилии осудил вмешательство США во внутренние дела страны
Лула да Силва: вмешательство США в судебную систему Бразилии неприемлемо
© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вмешательство США в судебную систему Бразилии неприемлемо, говорится в публикации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
В субботу госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон аннулировал визы судьи Верховного суда Бразилии Александра де Мораеса, его семьи и соратников за дело против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару, который является союзником президента США Дональда Трампа
Президент Бразилии раскритиковал Трампа
10 июля, 23:27
«
"Вмешательство одной страны в судебную систему другой неприемлемо и нарушает основные принципы уважения и суверенитета между государствами", - заявил Лула в соцсети X.
Также он выразил солидарность с судьями Верховного суда Бразилии на фоне "произвольной и необоснованной меры правительства США".
Трамп ранее заявил, что Болсонару подвергается политическим преследованиям, и призвал прекратить "охоту на ведьм" в его отношении. Лула после этого несколько раз подчеркивал, что в Бразилии нет места вмешательству в дела судебной власти.
Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы. Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные посты до 2030 года из-за подозрения в подстрекательстве к беспорядкам в столице страны. В июне он собрал в Сан-Паулу более 12 тысяч человек на митинге с требованием амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году.