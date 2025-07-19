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Президент Бразилии осудил вмешательство США во внутренние дела страны - РИА Новости, 19.07.2025
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20:37 19.07.2025 (обновлено: 20:39 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/braziliya-2030195870.html
Президент Бразилии осудил вмешательство США во внутренние дела страны
Президент Бразилии осудил вмешательство США во внутренние дела страны - РИА Новости, 19.07.2025
Президент Бразилии осудил вмешательство США во внутренние дела страны
Вмешательство США в судебную систему Бразилии неприемлемо, говорится в публикации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T20:37:00+03:00
2025-07-19T20:39:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вмешательство США в судебную систему Бразилии неприемлемо, говорится в публикации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В субботу госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон аннулировал визы судьи Верховного суда Бразилии Александра де Мораеса, его семьи и соратников за дело против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару, который является союзником президента США Дональда Трампа &quot;Вмешательство одной страны в судебную систему другой неприемлемо и нарушает основные принципы уважения и суверенитета между государствами&quot;, - заявил Лула в соцсети X.Также он выразил солидарность с судьями Верховного суда Бразилии на фоне "произвольной и необоснованной меры правительства США". Трамп ранее заявил, что Болсонару подвергается политическим преследованиям, и призвал прекратить "охоту на ведьм" в его отношении. Лула после этого несколько раз подчеркивал, что в Бразилии нет места вмешательству в дела судебной власти. Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы. Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные посты до 2030 года из-за подозрения в подстрекательстве к беспорядкам в столице страны. В июне он собрал в Сан-Паулу более 12 тысяч человек на митинге с требованием амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году.
https://ria.ru/20250710/prezident-2028460838.html
https://ria.ru/20250707/tramp-2027794661.html
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в мире, бразилия, сша, жаир болсонару, дональд трамп, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, США, Жаир Болсонару, Дональд Трамп, Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии осудил вмешательство США во внутренние дела страны

Лула да Силва: вмешательство США в судебную систему Бразилии неприемлемо

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вмешательство США в судебную систему Бразилии неприемлемо, говорится в публикации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
В субботу госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон аннулировал визы судьи Верховного суда Бразилии Александра де Мораеса, его семьи и соратников за дело против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару, который является союзником президента США Дональда Трампа
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Президент Бразилии раскритиковал Трампа
10 июля, 23:27
«

"Вмешательство одной страны в судебную систему другой неприемлемо и нарушает основные принципы уважения и суверенитета между государствами", - заявил Лула в соцсети X.

Также он выразил солидарность с судьями Верховного суда Бразилии на фоне "произвольной и необоснованной меры правительства США".
Трамп ранее заявил, что Болсонару подвергается политическим преследованиям, и призвал прекратить "охоту на ведьм" в его отношении. Лула после этого несколько раз подчеркивал, что в Бразилии нет места вмешательству в дела судебной власти.
Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы. Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные посты до 2030 года из-за подозрения в подстрекательстве к беспорядкам в столице страны. В июне он собрал в Сан-Паулу более 12 тысяч человек на митинге с требованием амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Президент Бразилии напомнил Трампу о суверенитете страны
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В миреБразилияСШАЖаир БолсонаруДональд ТрампЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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