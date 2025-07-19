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Над девятью регионами сбили 87 украинских БПЛА
Над девятью регионами сбили 87 украинских БПЛА - РИА Новости, 19.07.2025
Над девятью регионами сбили 87 украинских БПЛА
ПВО вечером в четверг уничтожила 87 украинских беспилотников над девятью регионами России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T00:27:00+03:00
2025-07-19T00:27:00+03:00
2025-07-19T00:27:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ПВО вечером в четверг уничтожила 87 украинских беспилотников над девятью регионами России, сообщило Минобороны."Восемнадцатого июля текущего года в период с 18.15 мск до 23.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Военные сбили:ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы противовоздушной обороны уничтожают большинство дронов.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских БПЛА.
https://ria.ru/20250719/bespilotniki-2030085159.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Орловская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины