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Над девятью регионами сбили 87 украинских БПЛА - РИА Новости, 19.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:27 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/bpla-2030085272.html
Над девятью регионами сбили 87 украинских БПЛА
Над девятью регионами сбили 87 украинских БПЛА - РИА Новости, 19.07.2025
Над девятью регионами сбили 87 украинских БПЛА
ПВО вечером в четверг уничтожила 87 украинских беспилотников над девятью регионами России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T00:27:00+03:00
2025-07-19T00:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
орловская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ПВО вечером в четверг уничтожила 87 украинских беспилотников над девятью регионами России, сообщило Минобороны."Восемнадцатого июля текущего года в период с 18.15 мск до 23.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Военные сбили:ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы противовоздушной обороны уничтожают большинство дронов.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских БПЛА.
https://ria.ru/20250719/bespilotniki-2030085159.html
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россия, брянская область, орловская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Орловская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины

Над девятью регионами сбили 87 украинских БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДежурство расчета ЗРК "Тор-М2"
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ПВО вечером в четверг уничтожила 87 украинских беспилотников над девятью регионами России, сообщило Минобороны.
«
"Восемнадцатого июля текущего года в период с 18.15 мск до 23.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.
Военные сбили:
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы противовоздушной обороны уничтожают большинство дронов.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьОрловская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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