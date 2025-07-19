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Болсонару заявил, что по-прежнему остаётся кандидатом в президенты Бразилии - РИА Новости, 19.07.2025
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04:23 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/bolsonar-2030094406.html
Болсонару заявил, что по-прежнему остаётся кандидатом в президенты Бразилии
Болсонару заявил, что по-прежнему остаётся кандидатом в президенты Бразилии - РИА Новости, 19.07.2025
Болсонару заявил, что по-прежнему остаётся кандидатом в президенты Бразилии
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что продолжает считать себя кандидатом на будущих выборах, несмотря на судебный запрет. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T04:23:00+03:00
2025-07-19T04:23:00+03:00
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МЕХИКО, 19 июл - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что продолжает считать себя кандидатом на будущих выборах, несмотря на судебный запрет. "Несмотря на всё, что происходит, я остаюсь кандидатом. Я не думаю о передаче эстафеты", - сказал Болсонару в интервью агентству Рейтер. По словам политика, которому в пятницу после обыска надели на ногу электронный браслет, действующее правительство страны и судья Федерального верховного суда Бразилии Александр ди Мораеш занимаются юридическим преследованием оппонентов. "Наше правительство и Александр ди Мораеш используют lawfare - юридическое преследование оппонентов. Это судебный активизм. Так убирают политиков, способных победить", - добавил бывший глава государства. Болсонару выразил уверенность в своей способности победить на выборах 2026 года и провёл параллели с ситуацией в других странах, обвинив власти Венесуэлы в недопущении оппозиционеров к выборам, а также сославшись на ограничения против французского политика Марин Ле Пен. В Бразилии, по его словам, реализуется "та же схема". Избирательный суд Бразилии в 2023 году постановил, что Жаир Болсонару, а также бывший вице-президент Вальтер Соуза Брага Нетту в течение восьми лет не смогут баллотироваться на выборные должности из-за заявлений о фальсификации результатов голосования, а также за злоупотребления властью для продвижения своей кампании в преддверии выборов 2022 года.
https://ria.ru/20250207/braziliya-1997863767.html
https://ria.ru/20250220/bolsonar-2000511552.html
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в мире, бразилия, венесуэла, жаир болсонару, марин ле пен
В мире, Бразилия, Венесуэла, Жаир Болсонару, Марин Ле Пен
Болсонару заявил, что по-прежнему остаётся кандидатом в президенты Бразилии

Экс-глава Бразилии Болсонару заявил, что остается кандидатом в президенты

© AP Photo / Silvia izquierdoЖаир Болсонару
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Silvia izquierdo
Жаир Болсонару. Архивное фото
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МЕХИКО, 19 июл - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что продолжает считать себя кандидатом на будущих выборах, несмотря на судебный запрет.
"Несмотря на всё, что происходит, я остаюсь кандидатом. Я не думаю о передаче эстафеты", - сказал Болсонару в интервью агентству Рейтер.
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По словам политика, которому в пятницу после обыска надели на ногу электронный браслет, действующее правительство страны и судья Федерального верховного суда Бразилии Александр ди Мораеш занимаются юридическим преследованием оппонентов.
"Наше правительство и Александр ди Мораеш используют lawfare - юридическое преследование оппонентов. Это судебный активизм. Так убирают политиков, способных победить", - добавил бывший глава государства.
Болсонару выразил уверенность в своей способности победить на выборах 2026 года и провёл параллели с ситуацией в других странах, обвинив власти Венесуэлы в недопущении оппозиционеров к выборам, а также сославшись на ограничения против французского политика Марин Ле Пен. В Бразилии, по его словам, реализуется "та же схема".
Избирательный суд Бразилии в 2023 году постановил, что Жаир Болсонару, а также бывший вице-президент Вальтер Соуза Брага Нетту в течение восьми лет не смогут баллотироваться на выборные должности из-за заявлений о фальсификации результатов голосования, а также за злоупотребления властью для продвижения своей кампании в преддверии выборов 2022 года.
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В миреБразилияВенесуэлаЖаир БолсонаруМарин Ле Пен
 
 
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