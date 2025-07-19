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Пассажиры задержанных в Ростовской области поездов могут вернуть билет

Пассажиры задержанных в Ростовской области поездов могут вернуть билет - РИА Новости, 19.07.2025

Пассажиры задержанных в Ростовской области поездов могут вернуть билет

Пассажиры задержанных поездов из-за ситуации в Ростовской области могут вернуть и переоформить ж/д билет в кассах без сборов и дополнительных плат, сообщили РЖД РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T09:27:00+03:00

2025-07-19T09:27:00+03:00

2025-07-19T09:27:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пассажиры задержанных поездов из-за ситуации в Ростовской области могут вернуть и переоформить ж/д билет в кассах без сборов и дополнительных плат, сообщили РЖД и уточнили РИА Новости в компании. РЖД ранее сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на ж/д перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны более более 50 поездов. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. "Возврат и переоформление проездных документов в случае отказа от поездки производятся в кассах без удержания сборов и дополнительных плат", - говорится в сообщении РЖД. В РЖД РИА Новости уточнили, что это могут сделать "все пассажиры задержанных поездов" из-за ситуации в Ростовской области.

https://ria.ru/20250716/rzhd-2029531417.html

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воронеж

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