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Пассажиры задержанных в Ростовской области поездов могут вернуть билет - РИА Новости, 19.07.2025
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09:27 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/bilet-2030112342.html
Пассажиры задержанных в Ростовской области поездов могут вернуть билет
Пассажиры задержанных в Ростовской области поездов могут вернуть билет - РИА Новости, 19.07.2025
Пассажиры задержанных в Ростовской области поездов могут вернуть билет
Пассажиры задержанных поездов из-за ситуации в Ростовской области могут вернуть и переоформить ж/д билет в кассах без сборов и дополнительных плат, сообщили РЖД РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T09:27:00+03:00
2025-07-19T09:27:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пассажиры задержанных поездов из-за ситуации в Ростовской области могут вернуть и переоформить ж/д билет в кассах без сборов и дополнительных плат, сообщили РЖД и уточнили РИА Новости в компании. РЖД ранее сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на ж/д перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны более более 50 поездов. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. "Возврат и переоформление проездных документов в случае отказа от поездки производятся в кассах без удержания сборов и дополнительных плат", - говорится в сообщении РЖД. В РЖД РИА Новости уточнили, что это могут сделать "все пассажиры задержанных поездов" из-за ситуации в Ростовской области.
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происшествия, ростовская область, москва, ржд, воронеж, россия
Происшествия, Ростовская область, Москва, РЖД, Воронеж, Россия
Пассажиры задержанных в Ростовской области поездов могут вернуть билет

Пассажиры задержанных в Ростовской области из-за ЧП поездов могут вернуть билет

© Фото : Телеграмма РЖД/TelegramПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© Фото : Телеграмма РЖД/Telegram
Поезд. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пассажиры задержанных поездов из-за ситуации в Ростовской области могут вернуть и переоформить ж/д билет в кассах без сборов и дополнительных плат, сообщили РЖД и уточнили РИА Новости в компании.
РЖД ранее сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на ж/д перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны более более 50 поездов. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов.
"Возврат и переоформление проездных документов в случае отказа от поездки производятся в кассах без удержания сборов и дополнительных плат", - говорится в сообщении РЖД.
В РЖД РИА Новости уточнили, что это могут сделать "все пассажиры задержанных поездов" из-за ситуации в Ростовской области.
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