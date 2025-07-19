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Верховный комиссар ООН по делам беженцев прибыл в Кабул

Верховный комиссар ООН по делам беженцев прибыл в Кабул - РИА Новости, 19.07.2025

Верховный комиссар ООН по делам беженцев прибыл в Кабул

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди прибыл в субботу в Кабул на фоне рекордного роста потоков афганских беженцев, депортируемых из соседних... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T11:15:00+03:00

2025-07-19T11:15:00+03:00

2025-07-19T11:15:00+03:00

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филиппо гранди

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди прибыл в субботу в Кабул на фоне рекордного роста потоков афганских беженцев, депортируемых из соседних государств, сообщил новостной портал Ariana news. По данным издания, в международном аэропорту Кабула Гранди встретил заместитель министра по делам беженцев и репатриации Афганистана Калим-ур-Рахман Фани. В ходе состоявшихся переговоров Фани высоко оценил визит Гранди и подчеркнул необходимость международной поддержки для удовлетворения насущных потребностей мигрантов. "Решение проблем беженцев - это общая ответственность", - цитирует слова чиновника Ariana news. Фани также отметил, что возвращающимся соотечественникам требуется не только экстренная помощь, но и устойчивый доступ к жилью, образованию и здравоохранению. По словам Гранди, его визит направлен на личную оценку ситуации с возвращающимися на родину афганцами и проведение переговоров с представителями афганских властей и пострадавших общин, в которые вливаются потоки беженцев. Он отметил, что "массовое возвращение беженцев из соседних стран представляет собой серьезную проблему", добавив, что, несмотря на глобальное финансовое давление, УВКБ ООН остается приверженным своей гуманитарной миссии в Афганистане. Ожидается, что в рамках визита Гранди посетит провинцию Герат, где оценит на месте условия жизни семей мигрантов. Как сообщил накануне верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, за последние семь месяцев из Ирана и Пакистана было депортировано более 1,9 миллиона афганских мигрантов.

https://ria.ru/20250711/gaza-2028612344.html

https://ria.ru/20250712/afganistan-2028737551.html

кабул (город)

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в мире, кабул (город), герат (провинция), афганистан, филиппо гранди, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, оон