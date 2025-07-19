https://ria.ru/20250719/bespilotniki-2030102492.html
ПВО ночью уничтожила 71 украинский беспилотник
ПВО ночью уничтожила 71 украинский беспилотник - РИА Новости, 19.07.2025
ПВО ночью уничтожила 71 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник над территорией России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T07:14:00+03:00
2025-07-19T07:14:00+03:00
2025-07-19T09:06:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник над территорией России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские бойцы сбили:Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского пострадала женщина, ее госпитализировали. Загорелись несколько частных домов, пожар быстро потушили.Фрагменты дрона также упали на железнодорожный перегон Лихая — Замчалово, произошел обрыв ЛЭП, задержаны более 50 поездов.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
https://ria.ru/20250719/svo-2028561819.html
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ПВО ночью уничтожила 71 украинский беспилотник
Минобороны: ПВО за ночь уничтожила 71 украинский БПЛА