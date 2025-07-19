https://ria.ru/20250719/bespilotniki-2030102492.html

ПВО ночью уничтожила 71 украинский беспилотник

ПВО ночью уничтожила 71 украинский беспилотник - РИА Новости, 19.07.2025

ПВО ночью уничтожила 71 украинский беспилотник

Силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник над территорией России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T07:14:00+03:00

2025-07-19T07:14:00+03:00

2025-07-19T09:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

ростовская область

безопасность

москва

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983590_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_13e1ebc8a46dfe36ffd52c10f3d4c969.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник над территорией России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские бойцы сбили:Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского пострадала женщина, ее госпитализировали. Загорелись несколько частных домов, пожар быстро потушили.Фрагменты дрона также упали на железнодорожный перегон Лихая — Замчалово, произошел обрыв ЛЭП, задержаны более 50 поездов.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.

https://ria.ru/20250719/svo-2028561819.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

ростовская область

москва

брянская область

курская область

орловская область

липецкая область

тульская область

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ростовская область, безопасность, москва, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, юрий слюсарь , курская область, орловская область, липецкая область, тульская область, краснодарский край