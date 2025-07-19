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ПВО ночью уничтожила 71 украинский беспилотник - РИА Новости, 19.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:14 19.07.2025 (обновлено: 09:06 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/bespilotniki-2030102492.html
ПВО ночью уничтожила 71 украинский беспилотник
ПВО ночью уничтожила 71 украинский беспилотник - РИА Новости, 19.07.2025
ПВО ночью уничтожила 71 украинский беспилотник
Силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник над территорией России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T07:14:00+03:00
2025-07-19T09:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
ростовская область
безопасность
москва
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник над территорией России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские бойцы сбили:Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского пострадала женщина, ее госпитализировали. Загорелись несколько частных домов, пожар быстро потушили.Фрагменты дрона также упали на железнодорожный перегон Лихая — Замчалово, произошел обрыв ЛЭП, задержаны более 50 поездов.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
https://ria.ru/20250719/svo-2028561819.html
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россия, ростовская область, безопасность, москва, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, юрий слюсарь , курская область, орловская область, липецкая область, тульская область, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Безопасность, Москва, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Юрий Слюсарь , Курская область, Орловская область, Липецкая область, Тульская область, Краснодарский край
ПВО ночью уничтожила 71 украинский беспилотник

Минобороны: ПВО за ночь уничтожила 71 украинский БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДежурство расчета ЗРК "Тор-М2"
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник над территорией России, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в заявлении.
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
"Здесь это в дефиците". На фронте вскрылась серьезная проблема
Вчера, 08:00
Российские бойцы сбили:
  • 24 БПЛА — над Ростовской областью;
  • 16 — над Московским регионом, в том числе 13, летевших в сторону столицы;
  • 11 — над Брянской областью;
  • десять — над Калужской;
  • три — над Курской;
  • по два — над Орловской, Тульской и Липецкой областями;
  • один — над Краснодарским краем.
Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского пострадала женщина, ее госпитализировали. Загорелись несколько частных домов, пожар быстро потушили.
Фрагменты дрона также упали на железнодорожный перегон Лихая — Замчалово, произошел обрыв ЛЭП, задержаны более 50 поездов.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРостовская областьБезопасностьМоскваБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныЮрий СлюсарьКурская областьОрловская областьЛипецкая областьТульская областьКраснодарский край
 
 
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