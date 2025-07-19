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ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 19.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:24 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/bespilotniki-2030085159.html
ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву
ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 19.07.2025
ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву
ПВО уничтожила три вражеских БПЛА, летевших на Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T00:24:00+03:00
2025-07-19T00:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила три вражеских БПЛА, летевших на Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны уничтожено три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram-канале.
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безопасность, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин
ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила три вражеских БПЛА, летевших на Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны уничтожено три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram-канале.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
В Дмитровском муниципальном округе сбили БПЛА
00:21
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМоскваСергей Собянин
 
 
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