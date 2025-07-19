https://ria.ru/20250719/bespilotniki-2030085159.html
ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву
ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 19.07.2025
ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву
ПВО уничтожила три вражеских БПЛА, летевших на Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T00:24:00+03:00
2025-07-19T00:24:00+03:00
2025-07-19T00:24:00+03:00
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безопасность
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ПВО уничтожила три вражеских БПЛА, летевших на Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны уничтожено три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram-канале.
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безопасность, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин
ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву