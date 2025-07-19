https://ria.ru/20250719/belozerov-2030107925.html

Глава РЖД лично контролирует ситуацию с движением в Ростовской области

Глава РЖД лично контролирует ситуацию с движением в Ростовской области - РИА Новости, 19.07.2025

Глава РЖД лично контролирует ситуацию с движением в Ростовской области

Глава РЖД Олег Белозёров взял под личный контроль ситуацию с восстановлением движения в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале компании. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T09:00:00+03:00

2025-07-19T09:00:00+03:00

2025-07-19T09:11:00+03:00

ростовская область

ржд

олег белозеров

происшествия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава РЖД Олег Белозёров взял под личный контроль ситуацию с восстановлением движения в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале компании.Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на ж/д перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны более более 50 поездов. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение."Для координации работы по ликвидации последствий происшествия в РЖД действует оперативный штаб. Глава РЖД Олег Белозёров взял под личный контроль ситуацию с восстановлением движения в Ростовской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250716/rzhd-2029531417.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ростовская область, ржд, олег белозеров, происшествия