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Глава РЖД лично контролирует ситуацию с движением в Ростовской области - РИА Новости, 19.07.2025
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09:00 19.07.2025 (обновлено: 09:11 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/belozerov-2030107925.html
Глава РЖД лично контролирует ситуацию с движением в Ростовской области
Глава РЖД лично контролирует ситуацию с движением в Ростовской области - РИА Новости, 19.07.2025
Глава РЖД лично контролирует ситуацию с движением в Ростовской области
Глава РЖД Олег Белозёров взял под личный контроль ситуацию с восстановлением движения в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале компании. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T09:00:00+03:00
2025-07-19T09:11:00+03:00
ростовская область
ржд
олег белозеров
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава РЖД Олег Белозёров взял под личный контроль ситуацию с восстановлением движения в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале компании.Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на ж/д перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны более более 50 поездов. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение."Для координации работы по ликвидации последствий происшествия в РЖД действует оперативный штаб. Глава РЖД Олег Белозёров взял под личный контроль ситуацию с восстановлением движения в Ростовской области", - говорится в сообщении.
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ростовская область, ржд, олег белозеров, происшествия
Ростовская область, РЖД, Олег Белозеров, Происшествия
Глава РЖД лично контролирует ситуацию с движением в Ростовской области

Глава РЖД Белозеров лично контролирует ситуацию с движением в Ростовской области

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОлег Белозеров
Олег Белозеров - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Олег Белозеров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава РЖД Олег Белозёров взял под личный контроль ситуацию с восстановлением движения в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале компании.
Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на ж/д перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны более более 50 поездов. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение.
"Для координации работы по ликвидации последствий происшествия в РЖД действует оперативный штаб. Глава РЖД Олег Белозёров взял под личный контроль ситуацию с восстановлением движения в Ростовской области", - говорится в сообщении.
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