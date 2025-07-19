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В Дагестане перевернулся автобус, предположительно, с детьми - РИА Новости, 19.07.2025
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17:07 19.07.2025 (обновлено: 17:29 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/avtobus-2030169030.html
В Дагестане перевернулся автобус, предположительно, с детьми
В Дагестане перевернулся автобус, предположительно, с детьми - РИА Новости, 19.07.2025
В Дагестане перевернулся автобус, предположительно, с детьми
Автобус, предположительно, с детьми перевернулся в Гунибском районе Дагестана, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в главном управлении... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T17:07:00+03:00
2025-07-19T17:29:00+03:00
происшествия
гунибский район
республика дагестан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. Автобус, предположительно, с детьми перевернулся в Гунибском районе Дагестана, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по республике. "По системе 112 поступило сообщение о том, что в Гунибском районе вблизи населенного пункта Салта перевернулся пассажирский автобус, предположительно, с детьми. Информация по пострадавшим уточняется", – сообщили в управлении.В пресс-службе прокуратуры Дагестана сообщили РИА Новости, что местный житель перевозил несовершеннолетних в УАЗ "Буханка". По данным ведомства, в результате происшествия есть пострадавшие.В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и о несовершеннолетних, добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20250619/avtobus--2023955775.html
гунибский район
республика дагестан
россия
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происшествия, гунибский район, республика дагестан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Гунибский район, Республика Дагестан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане перевернулся автобус, предположительно, с детьми

В Гунибском районе Дагестана перевернулся автобус, предположительно, с детьми

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. Автобус, предположительно, с детьми перевернулся в Гунибском районе Дагестана, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по республике.
«
"По системе 112 поступило сообщение о том, что в Гунибском районе вблизи населенного пункта Салта перевернулся пассажирский автобус, предположительно, с детьми. Информация по пострадавшим уточняется", – сообщили в управлении.
В пресс-службе прокуратуры Дагестана сообщили РИА Новости, что местный житель перевозил несовершеннолетних в УАЗ "Буханка". По данным ведомства, в результате происшествия есть пострадавшие.
В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и о несовершеннолетних, добавили в прокуратуре.
Автобус с детьми съехал в кювет в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Новгородской области автобус с детьми съехал в кювет
19 июня, 16:16
 
ПроисшествияГунибский районРеспублика ДагестанРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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