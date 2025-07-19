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В Дагестане перевернулся автобус, предположительно, с детьми

В Дагестане перевернулся автобус, предположительно, с детьми - РИА Новости, 19.07.2025

В Дагестане перевернулся автобус, предположительно, с детьми

Автобус, предположительно, с детьми перевернулся в Гунибском районе Дагестана, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в главном управлении... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T17:07:00+03:00

2025-07-19T17:07:00+03:00

2025-07-19T17:29:00+03:00

происшествия

гунибский район

республика дагестан

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 19 июл - РИА Новости. Автобус, предположительно, с детьми перевернулся в Гунибском районе Дагестана, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по республике. "По системе 112 поступило сообщение о том, что в Гунибском районе вблизи населенного пункта Салта перевернулся пассажирский автобус, предположительно, с детьми. Информация по пострадавшим уточняется", – сообщили в управлении.В пресс-службе прокуратуры Дагестана сообщили РИА Новости, что местный житель перевозил несовершеннолетних в УАЗ "Буханка". По данным ведомства, в результате происшествия есть пострадавшие.В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и о несовершеннолетних, добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20250619/avtobus--2023955775.html

гунибский район

республика дагестан

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, гунибский район, республика дагестан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)