https://ria.ru/20250719/avialesookhrana-2030112956.html

В России за прошедшие сутки потушили 25 природных пожаров

В России за прошедшие сутки потушили 25 природных пожаров - РИА Новости, 19.07.2025

В России за прошедшие сутки потушили 25 природных пожаров

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 25 природных пожаров на площади 551 гектар, сообщает в субботу Авиалесоохрана. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T09:31:00+03:00

2025-07-19T09:31:00+03:00

2025-07-19T09:31:00+03:00

происшествия

россия

красноярский край

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 25 природных пожаров на площади 551 гектар, сообщает в субботу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... лесопожарные службы ликвидировали 25 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 551 гектар", - говорится в сообщении. В ночь на субботу на территории РФ было 53 лесных пожара на площади 4 339 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Красноярском крае - 14 пожаров на площади 2 628 гектаров.

https://ria.ru/20250717/pozhary-2029713858.html

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2025

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происшествия, россия, красноярский край