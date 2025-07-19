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В России за прошедшие сутки потушили 25 природных пожаров
В России за прошедшие сутки потушили 25 природных пожаров - РИА Новости, 19.07.2025
В России за прошедшие сутки потушили 25 природных пожаров
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 25 природных пожаров на площади 551 гектар, сообщает в субботу Авиалесоохрана. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T09:31:00+03:00
2025-07-19T09:31:00+03:00
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 25 природных пожаров на площади 551 гектар, сообщает в субботу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... лесопожарные службы ликвидировали 25 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 551 гектар", - говорится в сообщении. В ночь на субботу на территории РФ было 53 лесных пожара на площади 4 339 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Красноярском крае - 14 пожаров на площади 2 628 гектаров.
https://ria.ru/20250717/pozhary-2029713858.html
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происшествия, россия, красноярский край
Происшествия, Россия, Красноярский край
В России за прошедшие сутки потушили 25 природных пожаров
Авиалесоохрана: за минувшие сутки в России потушили 25 природных пожаров