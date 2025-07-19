https://ria.ru/20250719/avariya-2030137266.html

В Запорожской области устранили аварийную ситуацию в энергосистеме

В Запорожской области устранили аварийную ситуацию в энергосистеме - РИА Новости, 19.07.2025

В Запорожской области устранили аварийную ситуацию в энергосистеме

Аварийная ситуация в энергосистеме Запорожской области устранена, идет поэтапное восстановление электроснабжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T13:00:00+03:00

2025-07-19T13:00:00+03:00

2025-07-19T13:05:00+03:00

запорожская область

евгений балицкий

россия

днепр (река)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Аварийная ситуация в энергосистеме Запорожской области устранена, идет поэтапное восстановление электроснабжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Ранее в субботу глава региона сообщал, что отключение электроснабжения произошло по всей территории области."Аварийная ситуация устранена, восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме", - написал Балицкий.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250413/mid-2010966334.html

запорожская область

россия

днепр (река)

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запорожская область, евгений балицкий, россия, днепр (река)