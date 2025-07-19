https://ria.ru/20250719/astronavty-2030088289.html

Опрос: почти 70% американцев одобряют идею отправки астронавтов на Марс

Опрос: почти 70% американцев одобряют идею отправки астронавтов на Марс - РИА Новости, 19.07.2025

Опрос: почти 70% американцев одобряют идею отправки астронавтов на Марс

Почти 70% жителей США позитивно оценивают идею отправки американских астронавтов на Луну и Марс для их изучения, следует из опроса телеканала CBS и компании... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T01:10:00+03:00

2025-07-19T01:10:00+03:00

2025-07-19T01:10:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Почти 70% жителей США позитивно оценивают идею отправки американских астронавтов на Луну и Марс для их изучения, следует из опроса телеканала CBS и компании YouGov. Согласно результатам опроса, 67% американцев одобрили идею отправки астронавтов на Луну, 65% - на Марс. Самый высокий процент одобрения повторной отправки миссии на земной спутник - среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет (71%). По мнению 77% респондентов, первая миссия, состоявшаяся в 1969 году, "стоила приложенных усилий". Примечательно, что всего 29% респондентов в значительной степени считают американскую космическую программу поводом для национальной гордости, еще 44% отзываются о ней менее восторженно, а 27% и вовсе либо не считают ее поводом для гордости либо уделяют ей незначительную роль в этом вопросе. Опрос проводился 18-23 июня среди 2404 взрослых американцев. Погрешность составляет 2,6 процентных пунктов. Как ранее сообщала газета Politico со ссылкой на документы, более двух тысяч высокопоставленных сотрудников космического агентства США НАСА могут попасть под сокращение из-за курса Белого дома на уменьшение госрасходов. Politico отмечает, что на фоне значительных сокращений штата в НАСА Белый дом может остаться без компетентных специалистов, необходимых для реализации планов по отправке астронавтов к середине 2027 года на Луну, а после - на Марс. Согласно бюджетной заявке на 2026 год, администрация президента США Дональда Трампа предлагает уменьшить расходы на научные программы НАСА почти вдвое: с 7,4 до до 3,9 миллиарда долларов, что станет самым низким уровнем финансирования науки в истории агентства. Белый дом среди прочего предлагает прекратить разработку миссии НАСА по доставке образцов грунта с Марса (Mars Sample Return), считая этот проект чрезмерно дорогим и устаревшим. Американский миллиардер и глава корпорации SpaceX Илон Маск в апреле 2024 года заявил, что для колонизации Марса потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, доставить которые на Красную планету он считает возможным за 20 лет. По словам предпринимателя, проект по колонизации Марса будет реализован на ракете Starship 3.

https://ria.ru/20250714/sssr-2029055134.html

https://ria.ru/20250717/kosmos-2029602283.html

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в мире, марс, сша, луна, дональд трамп, илон маск, наса, politico, spacex, космос - риа наука