https://ria.ru/20250719/arepina-2029893833.html

Актриса Ия Арепина пропала с экранов – "плохой характер" убил карьеру?

Актриса Ия Арепина пропала с экранов – "плохой характер" убил карьеру? - РИА Новости, 19.07.2025

Актриса Ия Арепина пропала с экранов – "плохой характер" убил карьеру?

В мордовском городке Ардатове 2 июля 1930 года на свет появилась девочка с именем, которое на греческом означает "фиалка" - Ия. Так звали будущую кинозвезду... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T08:41:00+03:00

2025-07-19T08:41:00+03:00

2025-07-19T08:41:00+03:00

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В мордовском городке Ардатове 2 июля 1930 года на свет появилась девочка с именем, которое на греческом означает "фиалка" - Ия. Так звали будущую кинозвезду Арепину. В семье, где она родилась, было семь дочерей.Отец весёлый, образованный, с чувством юмора, а мать строгая, неграмотная, типичная крестьянка, державшая дом и детей в железной дисциплине. Детство Ии прошло в нужде, а временами и вовсе впроголодь. Не было ни хлеба, ни воды. Когда в доме заканчивалась еда, мать отправляла детей через реку, буквально переплывать на другой берег, где можно было "пастись": собирать и есть дикую зелень, съедобные травы, коренья. Летом выручал лес: ягоды, грибы. Зимой всё заваливало снегом, и оставались лишь грёзы. Именно тогда Ия начинала буквально питаться мечтами.А мечты её были о сцене. Уже в три года она с удовольствием пела перед гостями, а в школе записалась в драмкружок, с азартом играя роли в самодеятельных спектаклях. Там, в школьных стенах, и появилась твёрдая цель стать актрисой, такой, как Любовь Орлова. Ия буквально влюбилась в экранный образ народной артистки СССР. Она ходила в кинотеатр как на работу, пересматривая фильмы с её участием снова и снова. Чтобы купить билет, продавала укроп на базаре, складывая копейку к копейке.Со временем стало ясно: путь к мечте ведёт через Москву, где располагался знаменитый ВГИК - Всесоюзный государственный институт кинематографии. Там учились настоящие актёры. Деньги, вырученные с уличной торговли, Ия вновь отложила на билет в столицу. Старый чемодан, в котором она везла свои немудрёные вещи, старательно заклеила фотографиями любимой Орловой, словно это был не багаж, а талисман.После вступительного испытания провинциалку приняли, несмотря на её наивный внешний вид: вязаную кофту, кушак и шерстяные носки. Однокурсники прозвали её "непосредственностью № 1".Уже будучи студенткой, Арепина начала играть на сцене и снимаясь в кино. Кончено, сначала это были роли второго плана в фильмах "Степные зори", "Большая семья", "Девушка с маяка" и др. После окончания ВГИКа в 1954 году её приняли в Театр‑студию киноактёра, где она проработала около 30 лет.Отказалась быть любовницейПо-настоящему Арепина вошла в историю после главной роли в экранизации "Капитанской дочки" (1958) режиссёра Владимира Каплуновского. Зрители и критики восхищались тем, как исполнила роль молодая актриса. Мари Миронова стала визитной карточкой актрисы. Картина получила международные награды в Локарно, Ванкувере, Монреале и на Всесоюзном кинофестивале, а актриса стала любимицей всей страны.В 50–60-е годы Арепина активно снималась: главные роли в фильмах "Особый подход", "Девушка с маяка", "Красные листья", "Илья Муромец", "Под стук колёс". Её узнавали за границей: в Финляндии, ГДР, Японии и США. В 60-е Ия Арепина стала одной из немногих актрис, фильмы с участием которой отмечали наградами на международной арене. В Советском Союзе ежегодно выходило по 4-5 кинокартин с ее участием, общее число фильмов, в которых снялась вчерашняя провинциалка, достигло 30. Однако после 1960-х её экранные появления стали всё реже и к середине 60-х предложения практически прекратились.Судьбоносным стал случай с молодым режиссёром, предложившим Арепиной стать его любовницей ради карьеры. Ия отказала, уехала со съёмок и направила официальную объяснительную, за что получила строгий выговор и была внезапно "списана" из режиссёрской среды. Это завершило её карьеру как звезды экрана. Её стали избегать, считая несговорчивой и "скандальной".Личная драмаПервый брак Ии Арепиной с оператором Юлием Куном начался как красивая история любви: зрелый, уверенный в себе мужчина из интеллигентной семьи, обладавший статностью и образованностью, казался актрисе настоящей опорой. Но за внешней гармонией скрывались глубокие различия. Юлий придерживался строгих взглядов на семью, был требователен и принципиален, что вскоре стало причиной напряжения. После рождения их общего сына, Юлия-младшего, отношения начали стремительно разрушаться. Разные темпераменты, плотные графики и творческие амбиции не оставили шансов на долгую совместную жизнь. Брак распался довольно быстро.Спустя несколько лет Арепина вновь попыталась построить семью, на этот раз с Вадимом Мильштейном, переводчиком-синхронистом. Он был старше на пять лет, отличался ярким темпераментом и мечтал о тихом семейном быте. Однако и здесь не случилось гармонии: постоянные съёмки супруги и столкновение характеров превратили брак в борьбу амбиций. Ни один из них не хотел уступать, и через шесть лет супруги окончательно разошлись. Позднее актриса с горечью признавалась: её характер, сильный, упрямый и независимый, не позволял идти на компромиссы, без которых невозможны долгосрочные отношения.Отношения с сыном, Юлием-младшим, со временем сошли на нет, он уехал из дома и почти не поддерживал с матерью связь. Своих детей от общения с бабушкой он также оградил. Долгое время в жизни актрисы царило одиночество.Лишь одна опора осталась у неё к концу жизни - её младшая дочь Лада, рождённая вне брака в конце 1960-х, и внук Артём, который стал для неё настоящим утешением."Съёмки в рекламе – это унизительно!"В конце 1980‑х - начале 1990‑х здоровье Арепиной стало подводить: два инфаркта подряд в 1991 и 1992 годах, затем астма. Карьера завершилась эпизодической ролью в фильме "Бег по солнечной стороне" (1992) и вскоре актрису перестали приглашать даже в рекламу. Она не принимала предложения участвовать в проектах, считая, что это не достоинство, а унижение.24 июля 2003 года Ия Арепина умерла в своей квартире от тяжелого приступа астмы. Она не решилась разбудить дочь или внука, впала в панику и умерла практически мгновенно. На похороны пришли лишь близкие родственники и несколько артистов Театра-студии киноактёра.Хоть актриса мечтала о кремации и развеивании праха над морем, дочь уступила родным: акриса была похоронена на Николо‑Архангельском кладбище в Москве. Надгробие украшает эпитафия из поэмы Лермонтова "Мцыри" - стихи, которые Арепина любила при жизни.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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