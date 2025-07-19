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Анохин: Смоленская область комплексно подходит к подготовке профессионалов

Анохин: Смоленская область комплексно подходит к подготовке профессионалов - РИА Новости, 19.07.2025

Анохин: Смоленская область комплексно подходит к подготовке профессионалов

В Смоленской области вопросы подготовки кадров и трудоустройства решаются комплексно, а целевому обучению уделяется особое внимание, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T14:37:00+03:00

2025-07-19T14:37:00+03:00

2025-07-19T14:37:00+03:00

смоленская область

смоленская область

смоленск

василий анохин

совет федерации рф

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В Смоленской области вопросы подготовки кадров и трудоустройства решаются комплексно, а целевому обучению уделяется особое внимание, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Вопросы подготовки кадров, актуальные для всей страны, обсуждали накануне в Смоленске. Наш регион стал площадкой проведения выездного заседания Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации, которое возглавила председатель комитета Лилия Салаватовна Гумерова", — написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что на примере опыта Смоленской области были рассмотрены вопросы подготовки кадров и трудоустройства. Гумерова подчеркнула, что эта работа требует объединения усилий государства, образовательных организаций и бизнеса. "В Смоленской области мы комплексно подходим к подготовке профессионалов. Особое внимание уделяем целевому обучению. Разработали и постоянно совершенствуем меры поддержки студентов-целевиков и молодых специалистов. Запускаем новые образовательные программы, отвечающие потребностям работодателей. В этом учебном году начнем подготовку специалистов по самым разным направлениям: от ювелирного дела до аквакультуры. В настоящее время заказчиками выступают более 100 предприятий и организаций во всех муниципальных образованиях области", — сообщил губернатор. Анохин уточнил, что Смоленская область накопила серьезный опыт, но необходимо и дальше развивать механизм подготовки кадров. "Важно, что прозвучали мнения представителей Совета Федерации, экспертов федерального уровня, руководителей предприятий и учреждений среднего профессионального и высшего образования, а также самих целевиков. Ценно, что опыт Смоленской области будет учтен на федеральном уровне и использован в законодательной деятельности. Уверен, что этот диалог будет способствовать дальнейшей эффективной работе с кадровым потенциалом нашей страны", — заключил глава региона.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

смоленская область, смоленск, василий анохин, совет федерации рф