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В Смоленской области уничтожили два беспилотника, пострадавших нет
В Смоленской области уничтожили два беспилотника, пострадавших нет - РИА Новости, 19.07.2025
В Смоленской области уничтожили два беспилотника, пострадавших нет
Силы ПВО уничтожили два беспилотника на территории Смоленской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Василий Анохин. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T12:30:00+03:00
2025-07-19T12:30:00+03:00
2025-07-19T12:30:00+03:00
безопасность
смоленская область
василий анохин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили два беспилотника на территории Смоленской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Василий Анохин. "Уважаемые смоляне! ВСУ вновь предпринимают попытку атаковать наш регион с помощью дронов. В настоящее время силами противовоздушной обороны Министерства обороны России сбиты два БПЛА", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.
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безопасность, смоленская область, василий анохин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Безопасность, Смоленская область, Василий Анохин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
В Смоленской области уничтожили два беспилотника, пострадавших нет
Анохин: ПВО уничтожила два БПЛА в Смоленской области, пострадавших нет