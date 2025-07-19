Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области уничтожили два беспилотника, пострадавших нет - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/anokhin-2030134460.html
В Смоленской области уничтожили два беспилотника, пострадавших нет
В Смоленской области уничтожили два беспилотника, пострадавших нет - РИА Новости, 19.07.2025
В Смоленской области уничтожили два беспилотника, пострадавших нет
Силы ПВО уничтожили два беспилотника на территории Смоленской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Василий Анохин. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T12:30:00+03:00
2025-07-19T12:30:00+03:00
безопасность
смоленская область
василий анохин
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012885278_0:42:2159:1256_1920x0_80_0_0_83b75558bd31840790e1a7ec5caa4e91.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили два беспилотника на территории Смоленской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Василий Анохин. "Уважаемые смоляне! ВСУ вновь предпринимают попытку атаковать наш регион с помощью дронов. В настоящее время силами противовоздушной обороны Министерства обороны России сбиты два БПЛА", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20250718/bpla-2030064015.html
смоленская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012885278_23:0:1940:1438_1920x0_80_0_0_107da5f21e236ea6389a3ee749dcd860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, смоленская область, василий анохин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Безопасность, Смоленская область, Василий Анохин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
В Смоленской области уничтожили два беспилотника, пострадавших нет

Анохин: ПВО уничтожила два БПЛА в Смоленской области, пострадавших нет

© AP Photo / Efrem LukatskyБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили два беспилотника на территории Смоленской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Василий Анохин.
"Уважаемые смоляне! ВСУ вновь предпринимают попытку атаковать наш регион с помощью дронов. В настоящее время силами противовоздушной обороны Министерства обороны России сбиты два БПЛА", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.
Оператор БПЛА о применении дронов на оптоволокне - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Оператор БПЛА рассказал о преимуществах российских дронов в небе
18 июля, 20:23
 
БезопасностьСмоленская областьВасилий АнохинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала