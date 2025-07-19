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В Смоленской области уничтожили два беспилотника, пострадавших нет

В Смоленской области уничтожили два беспилотника, пострадавших нет - РИА Новости, 19.07.2025

В Смоленской области уничтожили два беспилотника, пострадавших нет

Силы ПВО уничтожили два беспилотника на территории Смоленской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Василий Анохин. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T12:30:00+03:00

2025-07-19T12:30:00+03:00

2025-07-19T12:30:00+03:00

безопасность

смоленская область

василий анохин

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили два беспилотника на территории Смоленской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Василий Анохин. "Уважаемые смоляне! ВСУ вновь предпринимают попытку атаковать наш регион с помощью дронов. В настоящее время силами противовоздушной обороны Министерства обороны России сбиты два БПЛА", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.

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безопасность, смоленская область, василий анохин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия