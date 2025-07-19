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Алиев прокомментировал попытки повлиять на мнение об Азербайджане в Европе
Алиев прокомментировал попытки повлиять на мнение об Азербайджане в Европе - РИА Новости, 19.07.2025
Алиев прокомментировал попытки повлиять на мнение об Азербайджане в Европе
Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев назвал "пустой тратой времени" попытки Баку повлиять на мнение об Азербайджане в Европе. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T20:16:00+03:00
2025-07-19T20:16:00+03:00
2025-07-19T20:16:00+03:00
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БАКУ, 19 июл - РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев назвал "пустой тратой времени" попытки Баку повлиять на мнение об Азербайджане в Европе. "Наш внешний долг составляет 6,9% ВВП. А у тех, кто критикует нас, он составляет 100% ВВП и больше. Мы сократили уровень бедности до 5%. Во Франции эта цифра намного больше. Это реальное состояние дел… Мы хотели бы, чтобы и они (в Европе - ред.) относились к нам с должным уважением. Мы делаем то, что азербайджанский народ говорит нам делать. Честно говоря, мы уже перестали прилагать усилия, чтобы повлиять на мнение об Азербайджане в Европе, видя, что это пустая трата времени", - сказал Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.
https://ria.ru/20250719/aliev-2030189527.html
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в мире, европа, азербайджан, баку, ильхам алиев
В мире, Европа, Азербайджан, Баку, Ильхам Алиев
Алиев прокомментировал попытки повлиять на мнение об Азербайджане в Европе
Алиев назвал попытки повлиять на мнение об Азербайджане в Европе тратой времени