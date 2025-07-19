Рейтинг@Mail.ru
Алиев прокомментировал попытки повлиять на мнение об Азербайджане в Европе - РИА Новости, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/aliev-2030194152.html
Алиев прокомментировал попытки повлиять на мнение об Азербайджане в Европе
Алиев прокомментировал попытки повлиять на мнение об Азербайджане в Европе - РИА Новости, 19.07.2025
Алиев прокомментировал попытки повлиять на мнение об Азербайджане в Европе
Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев назвал "пустой тратой времени" попытки Баку повлиять на мнение об Азербайджане в Европе. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T20:16:00+03:00
2025-07-19T20:16:00+03:00
в мире
европа
азербайджан
баку
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579961833_0:0:2677:1507_1920x0_80_0_0_791d7ca18b9430ef01657c89d5c5f180.jpg
БАКУ, 19 июл - РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев назвал "пустой тратой времени" попытки Баку повлиять на мнение об Азербайджане в Европе. "Наш внешний долг составляет 6,9% ВВП. А у тех, кто критикует нас, он составляет 100% ВВП и больше. Мы сократили уровень бедности до 5%. Во Франции эта цифра намного больше. Это реальное состояние дел… Мы хотели бы, чтобы и они (в Европе - ред.) относились к нам с должным уважением. Мы делаем то, что азербайджанский народ говорит нам делать. Честно говоря, мы уже перестали прилагать усилия, чтобы повлиять на мнение об Азербайджане в Европе, видя, что это пустая трата времени", - сказал Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.
https://ria.ru/20250719/aliev-2030189527.html
европа
азербайджан
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579961833_0:0:2677:2009_1920x0_80_0_0_3e9f7549483b6e543ce02c230808217b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, азербайджан, баку, ильхам алиев
В мире, Европа, Азербайджан, Баку, Ильхам Алиев
Алиев прокомментировал попытки повлиять на мнение об Азербайджане в Европе

Алиев назвал попытки повлиять на мнение об Азербайджане в Европе тратой времени

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАКУ, 19 июл - РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев назвал "пустой тратой времени" попытки Баку повлиять на мнение об Азербайджане в Европе.
"Наш внешний долг составляет 6,9% ВВП. А у тех, кто критикует нас, он составляет 100% ВВП и больше. Мы сократили уровень бедности до 5%. Во Франции эта цифра намного больше. Это реальное состояние дел… Мы хотели бы, чтобы и они (в Европе - ред.) относились к нам с должным уважением. Мы делаем то, что азербайджанский народ говорит нам делать. Честно говоря, мы уже перестали прилагать усилия, чтобы повлиять на мнение об Азербайджане в Европе, видя, что это пустая трата времени", - сказал Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Алиев оценил шансы Армении стать транзитной страной
Вчера, 19:32
 
В миреЕвропаАзербайджанБакуИльхам Алиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала