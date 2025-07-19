https://ria.ru/20250719/aliev-2030189527.html
Алиев оценил шансы Армении стать транзитной страной
Алиев оценил шансы Армении стать транзитной страной - РИА Новости, 19.07.2025
Алиев оценил шансы Армении стать транзитной страной
Если Армения и дальше будет блокировать процесс, связанный с Зангезурским коридором, то ее шансы стать транзитной страной приближаются к нулю, заявил президент... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T19:32:00+03:00
2025-07-19T19:32:00+03:00
2025-07-19T19:32:00+03:00
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ильхам алиев
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БАКУ, 19 июл – РИА Новости. Если Армения и дальше будет блокировать процесс, связанный с Зангезурским коридором, то ее шансы стать транзитной страной приближаются к нулю, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. "К сожалению, на армянской стороне никакие работы (связанные с Зангезурским коридором – ред.) за последние пять лет не велись. Этот вопрос сознательно снимается с повестки дня. В таком случае шансы для Армении когда-либо стать транзитной страной приближаются к нулю", - сказал он, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме. По мнению Алиева, если в Ереване "будут и дальше блокировать этот процесс…, они окажутся не только в транспортной изоляции, в которой они сегодня находятся, но и в определенной степени в политической изоляции". По его словам, потенциал Зангезурского коридора азербайджанская сторона оценивает на начальном этапе в 15 миллион тонн грузов. "Мы практически завершаем строительство железной дороги до стыка нашей границы с Арменией и Ираном. Наверное, меньше, чем через год, может быть даже весной следующего года, азербайджанский участок этой железной дороги будет построен. Реализация Зангезурского коридора, по существу, откроет еще одно направление коридора Север-Юг. Не только то, о котором все говорят, - из России через Азербайджан в Иран до Решта, но и через Восточный Зангезур и другие части Зангезурского района на Иран и дальше и на Турцию. Поэтому открываются огромные перспективы для увеличения объема грузопотока", - сказал Алиев. Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его нахичеванской автономией. Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.
https://ria.ru/20250621/pashinyan-2024517196.html
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в мире, армения, азербайджан, ереван, ильхам алиев, сергей лавров
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Ильхам Алиев, Сергей Лавров
Алиев оценил шансы Армении стать транзитной страной
Алиев заявил о снижении шансов Армении стать транзитной страной
БАКУ, 19 июл – РИА Новости. Если Армения и дальше будет блокировать процесс, связанный с Зангезурским коридором, то ее шансы стать транзитной страной приближаются к нулю, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"К сожалению, на армянской стороне никакие работы (связанные с Зангезурским коридором – ред.) за последние пять лет не велись. Этот вопрос сознательно снимается с повестки дня. В таком случае шансы для Армении когда-либо стать транзитной страной приближаются к нулю", - сказал он, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме.
По мнению Алиева, если в Ереване "будут и дальше блокировать этот процесс…, они окажутся не только в транспортной изоляции, в которой они сегодня находятся, но и в определенной степени в политической изоляции".
По его словам, потенциал Зангезурского коридора азербайджанская сторона оценивает на начальном этапе в 15 миллион тонн грузов.
"Мы практически завершаем строительство железной дороги до стыка нашей границы с Арменией и Ираном. Наверное, меньше, чем через год, может быть даже весной следующего года, азербайджанский участок этой железной дороги будет построен. Реализация Зангезурского коридора, по существу, откроет еще одно направление коридора Север-Юг. Не только то, о котором все говорят, - из России через Азербайджан в Иран до Решта, но и через Восточный Зангезур и другие части Зангезурского района на Иран и дальше и на Турцию. Поэтому открываются огромные перспективы для увеличения объема грузопотока", - сказал Алиев.
Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что США готовы управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана. Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его нахичеванской автономией.
Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.