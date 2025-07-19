https://ria.ru/20250719/aktau-2030194928.html

Баку требует компенсаций для пострадавших при крушении самолета AZAL

Баку требует компенсаций для пострадавших при крушении самолета AZAL - РИА Новости, 19.07.2025

Баку требует компенсаций для пострадавших при крушении самолета AZAL

Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолёта AZAL ("Азербайджанские авиалинии") вблизи Актау, заявил президент... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T20:23:00+03:00

2025-07-19T20:23:00+03:00

2025-07-19T20:26:00+03:00

баку

актау

азербайджан

ильхам алиев

в мире

владимир путин

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАКУ, 19 июл - РИА Новости. Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении самолёта AZAL ("Азербайджанские авиалинии") вблизи Актау, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме."Пусть те, кто сбил наш самолет, будут наказаны и выплатят компенсацию семьям. Семье пострадавших и раненым также должна быть выплачена компенсация за самолет AZAL", - сказал Алиев.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.Президент России Владимир Путин принес президенту Азербайджана свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ, сообщала пресс-служба Кремля.

https://ria.ru/20250702/krushenie-2026676353.html

https://ria.ru/20250719/rossiya-2030193805.html

баку

актау

азербайджан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

баку, актау, азербайджан, ильхам алиев, в мире, владимир путин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)