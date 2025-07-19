https://ria.ru/20250719/aeroport-2030195491.html

Во Внуково ввели временные ограничения

Во Внуково ввели временные ограничения - РИА Новости, 19.07.2025

Во Внуково ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково", сообщили в Росавиации. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T20:33:00+03:00

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково", сообщили в Росавиации."Внуково". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщении.В аэропорту "Внуково" добавили, что в связи с введенными ограничениями расписание полетев в авиагавани может быть скорректировано.

https://ria.ru/20250719/samolet-2030092420.html

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт)