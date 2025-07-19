https://ria.ru/20250719/aeroport-2030195491.html
Во Внуково ввели временные ограничения
Во Внуково ввели временные ограничения - РИА Новости, 19.07.2025
Во Внуково ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково", сообщили в Росавиации. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T20:33:00+03:00
2025-07-19T20:33:00+03:00
2025-07-19T20:35:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково", сообщили в Росавиации."Внуково". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщении.В аэропорту "Внуково" добавили, что в связи с введенными ограничениями расписание полетев в авиагавани может быть скорректировано.
https://ria.ru/20250719/samolet-2030092420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Внуково (аэропорт)
Во Внуково ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов